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疫情10/300

韓國單日確診超過8萬例 較前一天爆增3萬

2022/2/15 20:56（2/15 21:12 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國確診人數快速飆升，今天截至晚上9時，境內已新增超過8萬例確診，較前一天同時段增加約3萬例，韓媒推估，截至16日凌晨零時，單日確診數可能突破10萬大關。

韓國已連續6天單日確診維持在5萬例以上，韓聯社依防疫當局及各地方政府統計，截至今天晚上9時，全國確診案例新增8萬5114例，達一週前同時段的兩倍之多。

韓國防疫當局今天才剛透露可能放寬現行社交距離規範，目前實施的私人聚會最多6人，餐廳及咖啡店等場所營業時間最晚至晚上9時等規定期間只到20日，當局預定在18日宣布之後適用的防疫規範。

據韓聯社報導，私人聚會人數上限可能放寬至8人，營業時間最晚可到晚上10時。

近期在韓國境內快速擴散的Omicron病毒傳染力強，但重症及死亡率相對較低，韓國政府因此考慮放寬、甚至解除社交距離規範，將防疫重心放在重症患者治療上，以降低死亡率。

截至今天凌晨零時，韓國2劑疫苗接種率達86.2%，3劑疫苗接種率達57.7%，當局昨天宣布對抵抗力較差的高風險族群施打第4劑疫苗，但表示暫不考慮擴及一般民眾。（編輯：黃自強）1110215


▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

▼韓國第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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