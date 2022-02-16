菲總統候選人小馬可仕：擬南海部署軍事保衛領海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）菲律賓總統候選人小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）指出，他想要菲律賓在南海部署軍事，「不是向（船隻）開火」，而是在與中國長期爭執中保衛國家海域。

路透社報導，菲律賓5月9日將舉行大選，已故前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕目前民調領先。自菲律賓「人民力量」崛起、終結馬可仕統治的36年過後，小馬可仕似能為這個家族姓氏重新賦予非凡意義。

菲律賓舉辦大選首場電視辯論，10名候選人僅4人參加，小馬可仕表示想在這塊具爭議性的戰略海域部署海軍軍艦或海岸防衛隊船隻，讓漁民自由捕撈漁獲。

64歲的小馬可仕表示，他不會優先考慮透過軍事手段來解決南海爭端，而會持續以「正確方式」奉行與中國接觸的政策。

他說：「我談到在那裡（南海）部軍的原因，是因為如此一來，政府在當地有了軍事部署，就能向中國展示我們正在防衛我們所認定的領海。」

中國對南海主權聲索的堅定主張，屢遭也對南海聲索主權的菲律賓、馬來西亞、越南、汶萊和台灣投訴，美國則一再譴責中國的政策。

小馬可仕形容菲律賓和長期防禦條約盟邦美國的關係特殊且「非常重要」，還說他在中美之間須將「非常謹慎地行事」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110216