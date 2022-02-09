遭指謀劃暗殺小馬可仕 菲TikTok用戶出面否認

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菲律賓司法部近日指一名網友在短影音平台TikTok上，聲稱正謀劃暗殺總統候選人小馬可仕，但這名TikTok用戶9日出面否認。圖為小馬可仕8日出席造勢大會，向支持者發表演說。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年2月9日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓司法部近日指一名網友在短影音平台TikTok上，聲稱正謀劃暗殺總統候選人小馬可仕。但這名用戶今天出面表示，自己未發布上述言論，菲律賓國家調查局已展開調查。

菲律賓總統大選倒數3個月，選戰昨天正式開跑。前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）民調支持率一馬當先，菲國司法部網路犯罪辦公室1月30日卻接獲通報，指用戶在TikTok上聲稱，正計劃暗殺小馬可仕。

GMA新聞網報導，小馬可仕陣營當時表示，司法部網路犯罪辦公室接獲的訊息顯示，有網友在TikTok上說：「我們每天會面計劃暗殺小馬可仕。做好準備。」

小馬可仕陣營表示，司法部網路犯罪辦公室已要求TikTok保留與目標帳戶相關的數據資料。

小馬可仕陣營發言人今天接受電視訪問時說，這名用戶昨天主動向國家調查局投案。但司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）澄清，這名男子並未被捕，只是出面向國家調查局提供他的說法。

另據有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，被指揚言暗殺小馬可仕的TikTok用戶瑞卡弗特（Ruel Ricafort）今天在律師陪同下在調查局召開記者會。

瑞卡弗特說，他確實擁有TikTok帳戶，但不曾發表類似言論，不知道是誰惡意冒用他的名字發表計劃暗殺小馬可仕的說法。

菲律賓國家調查局表示，現階段僅將瑞卡弗特列為案件關係人，希望瑞卡弗特交出電子用品並接受測謊，以確認他的陳述真實性。

隨著選戰開跑，菲律賓警察總長卡羅斯（Dionardo Carlos）昨天說，警方對所有總統候選人一視同仁，將提供所有候選人維安人員，以確保他們的安全。（編輯：林憬屏）1110209