菲律賓競選廣告貴森森30秒35萬元 參議員要求調查

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（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓大選競選活動即將展開，參議員質疑，電視台30秒廣告費從去年的61.5萬披索漲到今年的64.6萬披索（約新台幣35萬元）。參議員艾米．馬可仕要求選舉委員會展開調查。

菲律賓全國和地方公職選舉將於5月登場，選委會規定的全國公職競選期間將於2月8日展開。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，參議員皮門特三世（Aquilino Pimentel III）24日表示，一家電視台去年週末公共事務節目時段30秒廣告費為61.5萬披索，今年卻漲為64.6萬披索，「還聲稱已經是折扣價」，恐有違法之虞。

菲律賓公平選舉法規定，為給予候選人公平的機會在廣電媒體播出廣告，競選期間媒體須提供候選人「合理的」廣告費率。

這項法律規定，電視和廣播電台根據過去3年來的平均費率，只能向政黨和候選人分別收取50%和40%的廣告費。

退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）家族企業經理維加佛里亞（Arnold Vegafria）今天在參議院聽證會說，廣告主通常無需支付與公告價碼一樣高的廣告費。「我們實際上支付每家公司交涉後的價碼。這取決於每家公司提出多高（的價碼）和預算有多少。」

主持聽證會的參議員、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）長女艾米．馬可仕（Imee Marcos）說，大選競選活動很快就要展開，要求選委會立刻著手調查。

出席聽證會的GMA電視台行銷主管馬拉拉格（Lizelle Maralag）表示，電視台「嚴格遵守法律」。今年他們的30秒廣告費率從42萬到64.6萬披索不等，這已經是打了2.3折的價碼。（編輯：韋樞）1110128