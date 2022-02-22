印度籲外交化解烏克蘭緊張 未譴責俄羅斯

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（中央社記者林行健新德里22日專電）俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立國家，並派兵進入「維和」。印度政府對此「深切關注」，但未譴責，重申各方應以外交手段、在兼顧各國合法利益下化解緊張。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩個分離共和國，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進駐，聯合國安全理事會召開緊急會議討論因應辦法。

根據印度駐聯合國代表團今天上午分享的推特（Twitter）影片，印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）在會中發言時說，俄烏在邊界地區緊張情勢加劇令人「深切關注」，區域的和平與安全可能受到衝擊。

狄魯穆爾迪重申各方應「兼顧所有國家的合法安全利益」，立即降低緊張並著眼於取得區域的長久和平與穩定。

他強調，印度相信烏克蘭危機只能透過外交對話解決，外界應給予化解緊張的努力一些空間。

狄魯穆爾迪說，印度對於相關方面透過「三邊聯絡組」（Trilateral Contact Group）及「諾曼第架構」（Normandy format）所作的努力表示歡迎，並表示各方必須盡更大的努力尋找共同基礎來落實明斯克協議（Minsk Agreements），包括協議的安全與政治面向。

狄魯穆爾迪重申平民的安全極為重要，印度關切超過2萬名旅居烏克蘭的印度學生和人民的安全。

他在總結時說，印度強調各方有必要以「最大限度的克制」及加強外交努力來維持國際和平與安全，儘早達成相互友好的解決辦法。

狄魯穆爾迪的發言未見「譴責」字眼。

印度與美國存在「全面戰略夥伴關係」，但印度同時也是俄羅斯「特殊、具特權的戰略夥伴」，印度許多武器及國防技術來自俄羅斯。

本月稍早，印度退休外交官拉加萬（P.S. Raghavan）在接受印度媒體訪問時曾說，新德里不希望在兩個戰略夥伴之間選邊站，因為這兩個戰略夥伴有一天可能言歸於好，屆時印度將處於尷尬地位。

另方面，印度航空公司（Air India）19日已宣布將安排3個航班從烏克蘭接回想要返國的僑民，其中一班今天上午從德里起飛，另兩班預定於24日及26日出發。

印度駐烏克蘭大使館數日前已提醒在烏克蘭生活的僑民，若無非留不可的理由，應儘快離境。（編輯：郭中翰）1110222