蒲亭：明斯克協議不復存在 烏克蘭應放棄加入北約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯總統蒲亭22日表示，有關烏克蘭的明斯克和平協議已不再存在。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）在宣布承認烏克蘭東部兩區獨立後，俄羅斯總統蒲亭今天說，有關烏克蘭的明斯克和平協議已不再存在；解決烏國危機「最佳」方式就是基輔放棄加入北大西洋公約組織並維持中立。

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）與東南部盧甘斯克州 （Luhansk）的親俄分離主義派，2014年4月宣布脫離烏克蘭獨立，引發長達數月戰火。之後在法國與德國仲裁下，烏克蘭與俄國在2015年於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議，但協議屢次遭到破壞。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）說，明斯克（Minsk）協議中所要執行的內容已一無所剩，但他指責扼殺協議的是基輔，而非莫斯科當局。

俄羅斯國會上議院同意對外用兵後，蒲亭說：「明斯克協議現在已不存在，我們承認DNR與LNR。」他以縮寫稱烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

蒲亭昨天正式承認烏東兩個分離共和國的獨立地位，今天在莫斯科召開記者會說，解決烏克蘭危機的「最佳」辦法就是基輔放棄加入北約（NATO）的企圖，並維持中立。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110223