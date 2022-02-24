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北海道連日大雪 一度逾4000人受困新千歲機場

2022/2/24 12:28
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本北海道因連日暴風雪與大雪影響，列車持續停開，昨天晚間有大批旅客受困新千歲機場，一度最多高達超過4000人，並有約660人被迫在機場過夜。

日本放送協會（NHK）報導，因大雪影響，JR北海道行駛於札幌與新千歲機場間的列車23日全部停開，改搭巴士或計程車的旅客大排長龍，不過23日晚間過了巴士營業時間後，大批旅客無法離開新千歲機場。

經營新千歲機場的北海道機場公司提供受困旅客睡袋等寢具，以及餅乾等食品；受困機場的旅客人數最高峰是在今天凌晨3時左右，約超過4000人，其中有約660人在機場航廈過夜。

JR北海道加緊軌道除雪，約在今天凌晨3時過後加開臨時列車，從新千歲機場開往札幌，慢慢疏散受困旅客。

一名為了參加明天開始的國公立大學考試而前來北海道的男高中生說，他本來應該在昨天抵達札幌，充分地準備考試，沒想到受困在機場，覺得像是出師不利。

此外，因大雪影響，北海道全域與北陸地區部分區域的宅配也受到影響，約延遲半天至1天時間。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110224

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