馬來西亞日增3.2萬人染疫 再創新高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）Omicron變異株來襲，馬來西亞確診人數不斷攀升，昨天新增3萬2070人染疫，再創疫情以來新高。因應確診數上升，當局決定重啟一間月初才關閉的隔離治療中心，收治風險高的患者。

Omicron變異株蔓延全球，新加坡、馬來西亞近期都出現新一波疫情，確診數居高不下。據馬國官方統計，境內昨天新增3萬2070人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中3萬1861人為本土案例，209人為境外移入案例；另新增46起死亡案例。

馬來西亞確診人數攀升之際，綜合馬媒報導，馬國政府決定重啟月初才關閉、位於沙登農業博覽館的隔離與治療中心，以備不時之需。這間中心今天重啟，預計可容納850名患者。

馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，由於部分高風險的輕症或無症狀確診者仍被送到醫院，重啟這間隔離與治療中心是必要之舉；有需要的話，這些患者可以在隔離與治療中心及早接受治療。

這樣一來，他說，醫院可專注照顧其他狀況較為嚴重COVID-19患者，也不會影響其他非COVID-19病患的治療。

馬來西亞目前有數十間隔離及治療中心，收治4000多名確診者。

截至目前，馬來西亞累計333萬7227人確診，其中3萬2534人病故。

在治療藥物方面，星洲網報導，凱里透露，他已與輝瑞（Pfizer）簽署最後協議，以獲取輝瑞的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid，預計3月運抵馬來西亞。

此外，對於馬來西亞全面開放邊境的時間，據報導，凱里昨天回應表示，已決定日期，將交由首相對外宣布。

外界預期，馬來西亞最快將於3月全面開放邊境。（編輯：陳惠珍）1110225