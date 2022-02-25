新加坡英國簽署數位經濟協定 提升數位貿易

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）新加坡與英國今天簽署數位經濟協定，涵蓋電子支付、跨境資料流通、開放政府資訊、海底電纜、線上消費者保護等範圍；官員說，將有助提升數位貿易及在安全數位環境下的資料流通。

新加坡貿工部、通訊及新聞部、資訊通信媒體發展局發布聯合新聞稿表示，身兼主管星國貿易關係的交通部長易華仁（S Iswaran）與英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）今天共同簽署兩國間的數位經濟協定。

同時，兩人也同意，新加坡與英國在今年開始討論投資保障協定及發展綠色經濟合作架構。

易華仁表示，這項數位經濟協定將有助提升數位貿易，並讓可信的資料在安全數位環境下流通。

新加坡先前已與智利、紐西蘭簽署數位經濟夥伴協定，也和澳洲簽署數位經濟協定，這是星國第3個數位經濟協定。

新聞稿指出，新加坡與英國的數位經濟協定包括資訊流通以及人工智慧、金融科技、數位身分等新興領域的合作。

協定也包括電子支付、海底電纜、開放政府資訊、線上消費者保護、加密科技、中小企業合作等範圍。

新加坡近年積極推動數位經濟合作。目前在新加坡訪問的越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今天與星國總理李顯龍見證兩國簽署多項協定，其中就包括了數位經濟合作備忘錄。

根據越南與新加坡今天發布的強化戰略夥伴關係聯合新聞稿，兩國也更新雙邊防衛合作協議，並簽署經貿合作備忘錄等。（編輯：黃自強）1110225