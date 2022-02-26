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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

為阻俄軍挺進 烏克蘭士兵自願捨身炸橋

2022/2/26 17:01（2/26 17:40 更新）
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烏克蘭士兵沃拉德米羅維奇（圖）為了阻止俄羅斯戰車前進，犧牲自己的生命炸毀橋梁。（圖取自facebook.com/UkrainianLandForces）
烏克蘭士兵沃拉德米羅維奇（圖）為了阻止俄羅斯戰車前進，犧牲自己的生命炸毀橋梁。（圖取自facebook.com/UkrainianLandForces）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）一名烏克蘭士兵不惜犧牲自己的生命，炸毀一座橋梁，以阻止俄羅斯戰車朝他的國家挺進。這名士兵英勇為國捐軀，成為人們心中的英雄。

烏克蘭軍方在臉書（Facebook）專頁上發文說，當俄羅斯戰車挺進之際，該國陸戰隊工程師沃拉德米羅維奇（Vitaly Skakun Volodymyrovych）駐防在南部刻松（Kherson）州的格尼奇斯克（Henichesk）橋。

文中說：「今天是我國十分難熬的一天，因為入侵的俄軍從四面八方而來。烏克蘭戰況最嚴峻的地方是和克里米亞相交之處，第一批敵軍當中的先頭部隊在那裡遭遇烏克蘭一個獨立陸戰營。」

烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，該營認為，唯一能阻擋俄軍裝甲車隊的方式是炸毀橋梁，沃拉德米羅維奇自願到橋上布雷。

當他發現自己沒有足夠時間逃生，這名英勇的士兵在連結克里米亞與烏克蘭本土的橋上，壯烈犧牲。

烏克蘭軍方說：「根據部隊弟兄轉述，沃拉德米羅維奇與他們聯繫，並稱他將把橋炸毀，隨後爆炸聲便響起。」

聲明中說：「我們的弟兄犧牲了，他的英勇行為，明顯減緩了敵軍推進的速度，我們的部隊得以重新部署並籌劃防務。」

文中並說：「我們只要一息尚存，就會持續奮戰！我們只要不死，我們就會戰鬥到底！也必然會讓俄羅斯入侵者感受到烏克蘭人的怒火！」

烏克蘭軍方指揮官表示，他們計劃追贈獎章給沃拉德米羅維奇，表彰他的「英勇行為」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110226

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