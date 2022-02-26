旅土耳其烏克蘭人示威：阻止「蒲特勒」種族滅絕

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旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉地標勝利紀念碑前示威。一張海報稱俄羅斯總統蒲亭為「新希特勒」，諷刺他將以此成為「時代雜誌」年度風雲人物。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日

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（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）「這是摧毀烏克蘭人民的種族滅絕」，烏克蘭駐土耳其大使包德納爾今天在示威活動中沉痛呼喊。民眾則高舉「今天是烏克蘭，明天就是你」海報，要求世人阻止「蒲特勒」。

「殺手蒲亭，滾出烏克蘭；兇手蒲亭，滾出烏克蘭。」數以百計旅居土耳其的烏克蘭人今天在安卡拉地標勝利紀念碑（Victory Monument）前示威，針對家鄉山河一夕變色，對世人發出最沉痛呼喊。參與示威的包括孩童和婦女，許多人舉拳抗議時一邊拭淚，現場氣氛悲憤。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭展開特別軍事行動，俄軍發動飛彈攻擊與砲擊，烏克蘭多個城市遇襲，傳出數百人傷亡。

參與示威民眾高舉「今天是烏克蘭，明天就是你」、「不要戰爭，阻止蒲特勒（Putler）」等標語，抗議蒲亭對烏克蘭進行軍事侵略，宛如納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）翻版。

「我們的人民、孩童、姐妹、兄弟、母親和父親正遭到殘殺。」烏克蘭協會（Ukraine Association）安卡拉主席比萊特斯卡（Yuliia Biletska）宣讀聲明稱：「不要同情我們，但是請感受我們的痛，彷彿你們自己的孩子慘遭屠戮。」

她說：「死亡的顏色沒有宗教、種族或民族之分，身陷苦難中每個人的痛都是一樣的。」

「這是要摧毀烏克蘭人民的種族滅絕。」包德納爾（Vasyl Bodnar）致詞時指出：「白俄羅斯也牽涉戰爭，俄羅斯還想要哈薩克參戰。這場戰爭是否外擴其他國家端賴各位、端賴全世界。」

他呼籲：「請大家支持烏克蘭人，或是請選擇不要支持侵略者。」

包德納爾提到，俄羅斯傘兵企圖於暗夜在烏克蘭部分機場降落，並且試圖從海上登陸，「敵人兩架運輸機在瓦西里基夫（Vasylkiv）、比拉撤華（Bila Tserkva）遭到擊落，約300名士兵因飛機墜毀而遭到殲滅」。

他強調，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在遭到圍困下拒絕撤離，仍然繼續領導國家、領導防衛抗敵。包德納爾呼籲外界不要相信俄羅斯宣傳攻勢並且「相信烏克蘭」。

他說：「烏克蘭將會取得勝利。」（編輯：陳惠珍）1110226

旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉地標勝利紀念碑前示威。參與示威的包括孩童和婦女，沉痛呼籲阻止戰爭。一位婦女舉拳抗議時一邊拭淚，現場氣氛悲憤。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日

旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉地標勝利紀念碑前示威。參與示威的包括孩童和婦女，她們沉痛呼籲阻止戰爭。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日

旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉示威，就家鄉一夕山河變色，對世人發出最沉痛呼喊。烏克蘭駐土耳蘭大使包德納爾（Vasyl Bodnar，持麥克風致詞者）呼籲世人支持。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日

旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉地標勝利紀念碑前示威，針對家鄉一夕山河變色，對世人發出最沉痛呼喊。許多人舉拳抗議時一邊拭淚，現場氣氛悲憤。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日

旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉地標勝利紀念碑前示威。民眾拉開海報上頭寫有「今天是烏克蘭，明天就是你」，呼籲世人阻止侵略者。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日

旅土耳其的烏克蘭人26日在安卡拉地標勝利紀念碑前示威。一張海報呼籲「不要戰爭」，並稱俄羅斯總統蒲亭為「蒲特勒」（Putler），盼世人阻止他的侵略。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年2月26日