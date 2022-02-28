新加坡跟進制裁俄羅斯 將捐款助烏克蘭人道援助

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，新加坡總理李顯龍今天表示，強烈譴責俄國入侵烏克蘭的行為；外長維文指出，星國將制裁俄羅斯，同時也將捐贈10萬美元，協助烏克蘭人道援助行動。

俄羅斯24日對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，入侵烏克蘭至今4天。外電報導，烏克蘭稱境內至今有352名平民喪生，包括14名兒童，另有1684名平民受傷，包括116名兒童。

據星國外交部提供資料，維文（Vivian Balakrishnan）今天在國會針對烏克蘭情勢發表部長聲明表示，新加坡紅十字會已承諾將捐10萬美元（約新台幣280萬元），協助受當前危機影響的社群，為流離失所的弱勢民眾提供衛生、家庭及居家用品等必要援助物資。

他說，新加坡紅十字會也發起民間募款活動，以協助將來需要的人道援助行動。星國政府將捐贈10萬美元，透過新加坡紅十字會協助烏克蘭人道援助行動。

新加坡紅十字會網站顯示，即日起至5月31日，民眾可透過線上捐款，或以手機支付、轉帳及支票等方式捐款。

另一方面，維文表示，新加坡將對俄羅斯進行制裁，包括針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民或讓他們屈服的物品，實施出口管制，也將禁止部分俄羅斯銀行和與俄羅斯有關的金融交易。

他說，有鑒於俄羅斯對烏克蘭發動前所未見的嚴重攻擊，加上俄羅斯日前否決聯合國安理會一項有關譴責俄國進攻烏克蘭的決議草案，「新加坡打算與其他許多理念相近國家採取一致行動」，對俄羅斯祭出制裁及管制措施。

他表示，目前正在研擬具體措施，很快會宣布細節。

此外，李顯龍透過臉書發文表示，新加坡強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，「烏克蘭的主權、獨立性及領土完整必須被尊重」。若國際關係是基於「強權即是公理」（might is right），對新加坡這樣的小國來說，世界就變得很危險。

李顯龍指出，作為一個小國，新加坡致力與所有國家，不論大小，維持良好關係，「我們不選邊，而是基於一致的原則及長期國家利益，規劃自己要走的路」。

外電報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐美已宣布將部分俄國銀行逐出SWIFT支付系統，西方多國也紛紛對俄國航班關閉領空。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國等七大工業集團（G7）國家27日在聯合聲明中警告，若俄羅斯不停止入侵行動，除了已施加的制裁外，他們還將「採取進一步行動」。（編輯：黃自強）1110228