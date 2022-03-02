譴俄殺烏百姓 布林肯：應踢出聯合國人權理事會

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（中央社日內瓦1日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在演說中譴責俄羅斯在烏克蘭殺害平民，並提出應將俄羅斯踢出聯合國人權理事會的想法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯也批評中國等國沒有明確表示俄羅斯是這場危機的唯一肇事者。

布林肯今天警告，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）達成推翻基輔政府的目標，烏克蘭的人道與人權危機「只會惡化」。

布林肯警告聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），俄羅斯對烏克蘭展開「經預謀、無端且無理的攻擊」，在烏克蘭造成可怕的人權與人道危機。

他在預先錄製的影片中也質疑，在俄羅斯2月24日大規模入侵烏克蘭後，是否應讓俄羅斯持續擁有聯合國人權理事會席位。

他表示，莫斯科當局「每個小時都有違反國際人道法的行為」，俄羅斯的攻擊「擊中學校、醫院與民宅」，破壞關鍵基礎建設。

他說，「平民搭乘的巴士、車輛甚至是救護車都遭到砲擊」，痛批俄羅斯昨天在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）「對一棟公寓大樓發動可怕的火箭攻擊」。

法新社報導，烏克蘭有關當局表示，自俄羅斯展開入侵行動以來，有超過350名平民死亡，其中包括16名孩童。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）表示，已有近68萬人逃出國外，並估計烏克蘭境內有100萬人流離失所。

布林肯表示：「如果蒲亭總統成功達到推翻烏克蘭民選政府的既定目標，人權與人道危機只會惡化。」

他提到2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞半島狀況，指控「俄羅斯占領克里米亞後，還動用法外處決、強迫失蹤、刑求、任意逮捕、迫害民族與宗教少數群體和殘酷鎮壓異議人士的手段」。

布林肯警告：「克里姆林宮也加強俄羅斯境內的打壓行動。」

他說：「即使在入侵行動展開前，俄羅斯就已在關閉人權組織、騷擾、毒害及監禁反貪運動人士與政敵。」

他還表示，自俄羅斯6天前展開入侵行動以來，「有關當局據報除了逮捕報導示威活動的記者，還逮捕了數千名和平抗議侵烏的俄國示威人士」。

布林肯呼籲聯合國人權理事會「口徑一致，表明蒲亭總統應毫無條件停止這場無端攻擊…立即將俄羅斯部隊撤出烏克蘭」。他也要求「採取行動，追究行凶者責任」。

布林肯憤慨地表示，竟有聯合國人權理事會成員國會「公然攻擊烏克蘭主權」。

他說：「大家可以合理質疑，一個試圖接管另一個成員國，同時還做出駭人的侵犯人權行徑、造成大規模人道苦難的聯合國成員國，是否應該繼續留在聯合國人權理事會。」

聯合國人權理事會有47個成員國，中止會籍需要紐約聯合國大會表決過半數通過，先前只發生過一次，是在2011年將利比亞踢出人權理事會。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110302