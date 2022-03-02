不敢得罪俄羅斯？墨西哥總統拒絕祭出經濟制裁

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墨西哥總統羅培茲歐布拉多（圖）1日表示，墨西哥不會因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國祭出任何經濟制裁。（圖取自facebook.com/lopezobrador.org.mx）

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（中央社墨西哥市1日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，墨西哥不會因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國祭出任何經濟制裁。

他也批評社群媒體對俄羅斯國營媒體採取他所謂的審查制度。

路透社報導，羅培茲歐布拉多在記者會上說：「我們不會採取任何形式的經濟報復，因為我們希望與世界各國政府保持良好關係。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵烏克蘭之舉招致國際廣泛制裁，而羅培茲歐布拉多的立場與國際社會大相徑庭。

俄羅斯已與拉丁美洲多國政府建立穩固關係，特別是與古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜的威權政府，但由於美國與墨西哥的關係密切，外界咸認俄羅斯與墨西哥的關係受限。

墨西哥和美國的經濟緊密相連，不過左派的羅培茲歐布拉多有時與美國關係緊繃，並曾批評美國外交政策。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今晚推文表示，他已與墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）通電話，「重申全世界都要求俄羅斯部隊撤離烏克蘭」。

厄伯拉特在另一則推文中說，他在電話中分享墨西哥對烏克蘭的看法，形容關係友好。厄伯拉特上週曾譴責俄羅斯入侵行動，並要求俄國停止在烏克蘭的軍事行動，立場比羅培茲歐布拉多呼籲對話強硬。

羅培茲歐布拉多今晨的評論是在回應有關俄羅斯第2大產油商路克石油公司（OAO Lukoil）和俄羅斯航空公司（Aeroflot）在墨西哥的事業問題。

路克石油2月25日曾說，已完成對墨西哥一項海上石油計畫50%營運權收購，為公司擴展全球版圖一環。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1110302