據傳美將進一步制裁俄寡頭統治集團成員

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）兩名知情人士今天透露，美國準備對俄羅斯寡頭統治集團的更多成員及其公司和資產實施一項制裁方案。美方已因俄軍入侵烏克蘭，對俄國總統蒲亭加大施壓。

其中一名消息人士告訴路透社，美方某些制裁措施可能會在本週就宣布，不過細節還在構思中；並說，美方還準備對蒲亭核心集團更多官員實施制裁。

美國財政部今天公布新方針，以填補其所稱俄羅斯用以逃避制裁的漏洞。

美國財政部表示：「今天的方針清楚說明，禁止這類代表俄羅斯中央銀行的行為，杜絕其進入美國金融體系的企圖。」

美方一再警告，準備讓俄羅斯富人付出更多代價。美國司法部今天成立一個名為KleptoCapture的特別任務小組，旨在讓俄羅斯寡頭集團成員財務緊張。

自俄羅斯揮軍入侵烏克蘭、發動二戰以來對歐洲國家最大規模的攻擊以來，美方已實施數輪制裁，目標包括蒲亭和俄國央行。

這些措施包括制裁美國財政部所說的俄羅斯「精英份子」，其中某些人與俄羅斯聯邦儲蓄銀行（ Sberbank）、VTB銀行、俄羅斯石油公司（Rosneft）和俄羅斯聯邦安全局（FSB）掛鉤。

率先披露美國準備擴大對俄羅斯寡頭成員制裁的「華盛頓郵報」報導，白宮和財政部的制裁名單與歐盟2月28日提出的名單有部分重疊，諸如俄國富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov），他是一家鋼鐵集團的老闆。

歐盟2月28日因俄軍侵烏，對26名俄國人士實施制裁，其中包括寡頭成員以及活躍在石油、銀行和金融產業的商人；其餘包括政府官員、高階軍人以及「進行反烏克蘭宣傳的人士」。

歐盟制裁名單中也有若干人尚未被美國鎖定，包括俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）執行長托卡瑞夫（Nikolay Tokarev）、俄國副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）以及克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）2月28日表示，美國與盟邦和夥伴的制裁，「最終將相稱並相輔相成」。

美方一再警告，準備就侵烏一事採取進一步措施，向俄方追究責任。

白宮今天表示，美國「十分願意」對俄羅斯的石油和天然氣產業實施制裁，但同時也會權衡潛在的市場影響。全球油價已觸及8年來新高，供應中斷的情形加劇。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110303