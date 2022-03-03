報導入侵烏克蘭遭停播 莫斯科回聲電台將關閉

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）象徵後蘇聯時代俄羅斯媒體新自由的莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）今天說，因報導俄羅斯入侵烏克蘭而遭停播，電台將關閉。

這家電台的總編輯維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）在社群媒體Telegram貼文說 ：「經莫斯科回聲電台董事會多數表決，電台和網站將清算變現。」

俄羅斯2月28日封鎖莫斯科回聲電台網站，並將電台停播，理由是電台散播有關烏克蘭戰爭的「蓄意造假消息」。

維涅狄克托夫說，俄羅斯媒體監管機關要求谷歌（Google），從其商店中刪除莫斯科回聲電台的應用程式。

俄羅斯過去一年對獨立和批評的聲浪進行前所未有的打壓，但這些聲浪仍在俄軍入侵烏克蘭後升高。

俄羅斯媒體已接獲指示，只能發布官方提供的消息，而官方消息將這次侵烏描述為軍事行動。

俄羅斯國會議員將在5日審議一項法案，其中規定，媒體報導任何有關俄羅斯武裝部隊的「假新聞」，最高可判處15年徒刑。

由俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）持有多數股權的莫斯科回聲電台成立於1990年，正值蘇聯解體前的最後時光。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110303