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疫情8/300

泰國公立醫院增設COVID-19診所 緩解曼谷醫療壓力

2022/3/4 18:26
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國近日COVID-19確診人數快速增加，尤其首都曼谷就有10萬多人在居家或是社區中心隔離，泰國政府在曼谷週邊各府的公立醫院設置專門診所，以緩解曼谷的醫療資源壓力。

泰國今天新增通報COVID-19（2019冠狀病毒病毒）54人死亡以及2萬3834個核酸檢測確診病例，而快篩確診數則達到了3萬1571個案例。

泰國預計在4個月內宣布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病，政府准許快篩確診的無症狀或輕症患者，可以直接到醫院門診就醫，並自行返家服藥休養，無症狀或輕症民眾也可以撥打國家衛生安全辦公室（National Health Security Office）設置的疫情專線1330要求居家隔離期間的醫療資源。

由於變種病毒Omicron傳播快速，泰國近日確診數快速增加，以昨天為例，曼谷有10萬1172人在居家隔離以及2萬6601人在社區隔離中心。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導指出，公共衛生部常務次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）昨天指出，國家衛生安全辦公室（National Health Security Office）設置的疫情專線1330近來接到許多民眾要求居家隔離期間的醫療資源，光2天單日就有7萬多通電話撥進1330，工作人員應接不暇。

奇帝普指出，曼谷目前大約有5萬多人在等待居家隔離治療的資源，為了舒緩首都的醫療壓力，公衛部在位於曼谷週邊14個府的公立醫院設立急性上呼吸道感染診所。

奇帝普指出，從今天開始，如果民眾打不進1330或是認為等待醫療資源的時間太長，可以直接到這些診所就醫，醫療團隊將提供適當的藥品讓民眾帶回家自行服用並居家隔離。

奇帝普說，這14個府的急性上呼吸道感染診所每天約可治療1萬8650人，今天開始啟動計畫後預估2週內可以緩解曼谷的醫療需求。（編輯：高照芬）1110304

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