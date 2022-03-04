俄軍砲火猛攻 烏克蘭馬立波議會斥種族滅絕

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波地方當局今天表示，俄羅斯軍隊正企圖封鎖當地，透過轟炸破壞電力、用水和暖氣供應，以使居民無法外逃。

路透社報導，馬立波（Mariupol）市長波成柯（Vadym Boichenko）在網路直播中表示，俄軍入侵烏克蘭已進入第2週，馬立波過去24小時爆發了最激烈戰事，砲擊不斷。

馬立波當局將俄羅斯的猛攻，比擬為納粹德國二次大戰期間對當時蘇聯城市列寧格勒（Leningrad）的長期致命圍城戰。

市議會發表聲明說：「馬立波仍遭受攻擊，婦女、兒童和老人飽受折磨。我們這個民族正被摧毀，這是對烏克蘭人民的種族滅絕。」

親人仍留在馬立波當地的民眾告訴路透社，由於停電失去通訊，他們迫切渴望取得親人的音訊。

30歲的德米特里（Dmitriy）說：「他們此刻正陷入戰事的中心點，我遠在天邊，幫不上忙。」他在戰事爆發前出國工作，妻子和幼子都留在馬立波。

他在訊息中表示：「我已經有大約24小時無法聯絡到他們。我們原本過著平靜的日子，工作、求學和制定計畫，直到生活完全被打亂為止。」

另一方面，英國當局在最新情治報告中表示，馬立波仍在烏克蘭控制之下，但可能已被俄羅斯軍隊包圍，並遭受猛烈攻擊。

英國國防部說：「馬立波仍在烏克蘭控制下，但可能已被俄軍包圍。這座城市的民生基礎設施遭到了俄軍猛烈攻擊。」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110304