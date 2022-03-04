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俄羅斯入侵烏克蘭14/300

烏克蘭捐款專戶達1億7875萬 4/1截止募款

2022/3/4 17:32（3/4 17:57 更新）
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財團法人賑災基金會指出，賑濟烏克蘭專戶截至3月4日下午5時前，已達新台幣1億7875萬元。圖為台北101大樓26日為烏克蘭的安全與和平祈願，吸引民眾拍照留念。（中央社檔案照片）
財團法人賑災基金會指出，賑濟烏克蘭專戶截至3月4日下午5時前，已達新台幣1億7875萬元。圖為台北101大樓26日為烏克蘭的安全與和平祈願，吸引民眾拍照留念。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）財團法人賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至4日下午5時前，已達新台幣1億7875萬元；其中實體帳戶捐贈為1億4947萬元，線上多元支付平台部分則有2928萬元；賑濟烏克蘭專戶將募款至4月1日止。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。

賑災基金會下午發布新聞稿指出，經統計，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午5時前，約為1億7875萬元；其中實體帳戶為1億4947萬元，透過挖貝線上多元支付平台捐贈的金額則有2928萬元，未來可望突破2億元。

基金會表示，今天單日最大一筆捐款金額為企業捐贈的500萬元。另外總統蔡英文、副總統賴清德，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及嘉義縣長翁章梁也分別以個人名義捐款。

基金會說，賑濟烏克蘭專戶將募款至4月1日止，目前累計捐款筆數超過2萬筆，顯見台灣身為世界公民，發揮愛心不遺餘力。

基金會表示，自帳戶開通以來，有許多熱心民眾來電詢問捐款相關事宜，目前已將常見問題，連同最新消息及不含個資的專戶明細揭露於網站專區，民眾可上網查詢閱覽，或撥打捐款諮詢專線（02）8912-7779等方式詢問。（編輯：蘇志宗）1110304

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