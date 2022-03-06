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英副相：烏克蘭衝突恐達數月 中印應助施壓俄國

2022/3/6 18:42
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國副首相拉布今天表示，烏克蘭衝突勢必將持續數月、甚至是數年，國際盟友有必要展現「戰略耐力」，以確保俄羅斯總統蒲亭失敗。他並呼籲中國和印度協助對俄國加強外交施壓。

拉布（Dominic Raab）接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時說：「我們和盟友的任務，是要確保蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭失敗。」

「這需要花些時間，大概是幾個月，甚至可能幾年。因此我們必須展現一些戰略耐力，因為事情不會在幾天內結束。」

拉布還表示：「中國在這件事上有職責。他們也必須站出來，他們是（聯合國）安全理事會（United Nations Security Council）常任理事國。印度也一樣。我們需要擴大外交壓力。」

當被問到俄羅斯是否可能動用核武，拉布回答：「我認為這只是（莫斯科的）喊話和邊緣政策（brinkmanship）。」

他說：「（蒲亭）過往散布假消息和政治宣傳的紀錄洋洋灑灑，…這是為了轉移人們對迫切真實議題的注意力，也就是這是一場不合法的侵略，且未按照計畫發展。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110306

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