COVID-19全球最新情報3/7

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（中央社台北7日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本增逾5萬例確診，東京大阪單日新增略減；越南確診數動輒破10萬，衛生當局平常心看待。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間7日上午7時，全球至少599萬8428人感染COVID-19病逝，至少4億4588萬877人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6日公布，新增43例確診，分別為3例本土病例，境外移入40例；無新增死亡病例。

新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，居住縣市分別為2例台南、高雄1例，皆與遊覽車旅遊團相關。

國內疫情趨緩，可降低COVID-19重症死亡率的「清冠二號」未來走向調整，將投入全肺部重症治療，肺阻塞、肺血栓等皆有望使用，待進一步驗證療效，擬朝申請正式藥證方向進行。

● 中國

中共總書記習近平5日參加全國人大內蒙古代表團審議時，在疫情防控方面強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，似乎代表中國當前嚴格的「動態清零」防疫措施將會調整。

過去一年來，中國是否要繼續維持嚴格的「動態清零」措施，還是要採取類似其他國家「與病毒共存」的政策屢受關注。不過，這樣的話題並沒有真正能公開討論，提出「與病毒共存」可能性的專家，譬如上海華山醫院感染科主任張文宏，一度還成為部分輿論攻擊對象。

據中國衛健委發布，5日單日新增本土病例175例，過半的病例在山東青島。吉林、廣東與河北的病例數也都達2位數。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，5日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例329例。其中境外輸入病例154例，本土病例175例。

● 香港

香港官方6日通報新增3.1萬例確診；過去24小時內有153人染疫病逝，其中有114人未接種疫苗。新增確診病例數量連兩天下降，但官方認為，仍不能輕言判斷是否高峰期已過。

綜合星島日報、香港01等港媒報導，官方通報新增3萬1008例確診病例，其中2例為境外移入，其他則為本土病例。香港第5波疫情累計45萬8986例確診、1794人死亡。

● 日本

日本疫情延燒，全境6日雖然新增逾5萬例確診病例，但在東京都及大阪府單日新增病例都較上週同日來得略減。日本富士新聞網報導，以週日新增病例來看，東京今天是時隔6週再度低於萬例。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境截至6日晚間6時止，單日已新增5萬3969例確診及132例死亡病例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部6日通報，截至當天零時，境內確診病例新增24萬3628例，累計確診445萬6264例。

單日新增病例較前一天減少1萬0699例，是1週前（2月26日）的1.5倍、2週前（2月20日）的2.3倍。防疫部門綜合多家研究機構的數據預測，到本月中旬，單日新增病例最多可能達到35萬例以上。

當天新增病例中社區感染病例24萬354例，其中首都圈13.1136萬例（53.8%），其他地區11.2404萬例（46.2%）。境外輸入性病例88例。當天新增161例死亡病例，累計死亡8957例，平均致死率0.2%。

● 越南

越南單日新增確診數持續暴增，日添10多萬人染疫稀鬆平常，鑑於多數民眾已完整接種疫苗，衛生部官員對疫情淡然處之，表示會逐步將確診民眾當作一般患者治療。

喊話「與病毒共存」的越南近來單日新增確診數激增，2日首度衝破10萬大關後，每天都有10多萬人染疫，其中首都河內市的新增病例數高居全國之冠，過去一個月內，單日新增確診數從3000人暴增至2萬多人。

※ 中東

● 沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯5日宣布將解除大部分COVID-19防疫規範，包括公共空間的社交距離以及已接種疫苗者入境時的隔離規範。

口罩也只有在密閉空間才須佩戴。

新規5日生效。

自疫情爆發以來，人口3400萬的沙烏地阿拉伯有超過74.6萬例確診，9000人病歿。

※ 歐洲

● 義大利

義大利衛生部6日通報新增3萬5057人確診，低於前一天的3萬9963人，自疫情爆發以來累計確診達1303萬例。

路透社報導，衛生部同時通報新增105人病歿，低於前一天的173人，累計死亡病例達15萬5887人，為僅次於英國的歐洲第2高，且是全球第8高。

※ 美洲

● 美國

數百輛卡車、旅遊車和汽車6日圍繞在華盛頓市郊，意圖拖慢首都的交通，作為抗議COVID-19疫情限制令的一環。

路透社報導，這群所謂「人民車隊」抗議人士，最初在加州組織成立，現已蔓延至全美多地，支持者疾呼政府終結所有疫情相關限制。

不過，鑒於新增病例和住院病例雙雙陡降，美國各大城市近幾星期已經開始鬆綁COVID-19口罩令等措施。

● 墨西哥

墨西哥衛生部6日通報新增1905起確診病例，35起死亡病例。

自疫情爆發至今，官方記錄的確診和死亡總數分別為556萬4985例和31萬9859例，不過實際數據可能更高。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110307