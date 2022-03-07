莫里森：因應國際情勢 澳洲東部將建核動力潛艦基地[影]

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（中央社記者丘德真雪梨7日專電）澳洲將斥資超過100億澳元（約新台幣2070億元）於東部建造核動力潛艦基地，總理莫里森指出，澳洲將進一步增強國防實力，以面對險峻的國際安全情勢。

據澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，澳洲政府擬興建核動力潛艦基地的三個可能地點，均位於澳洲東部，分別是昆士蘭州（Queensland）的布里斯本（Brisbane），以及新南威爾斯州的紐卡索港（Port of Newcastle）和金布勒港（Port Kembla）。

影片來源：Lowy Institute

ABC報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將於今天透過視訊向羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發表演說。

據ABC披露莫里森的講稿內容，莫里森將會在演說中宣布上述核動力潛艦基地的可能地點，以及講述有關俄羅斯入侵烏克蘭對印太地區所帶來的戰略、政治、經濟和社會衝擊。

莫里森指出，澳洲目前所處的國安情勢，是過去80年以來最險峻。俄羅斯和中國試圖聯手重構國際秩序，並且試圖建立一個「缺乏原則、責任和透明度的利益交換世界」，專制勢力正在聯手，要按照他們的方式設定一個新的世界秩序。

莫里森表示，選擇在澳洲東部興建核動力潛艦基地的決定，是意味澳洲將要進一步增強國防實力，而非將西部艦隊港區（Fleet Base West）的設施移轉至其他地方。西部艦隊港區面向印度洋有其戰略重要性，將會保留提供現役和未來的潛艦艦隊使用。

ABC報導提到，澳洲現役柯林斯級（Collins Class）艦隊6艘潛艇的停泊基地，是位於澳洲西部柏斯市（Perth）西部艦隊港區內的斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling）。

ABC指澳洲國防部曾經向澳洲聯邦內閣國家安全委員會（National Security Committee）建議，指金布勒港將會是較為理想的核潛艦基地地點。

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ABC又提到，有不具名澳洲官員向ABC證實，澳洲國防部認為金布勒港是最佳地點的理由之一，是因為當地所需要額外擴建工程的規模將較其他地點小。

ABC還提到，澳洲國防部初步評估有關核動力潛艦基地造價超過100億澳元。有關核潛艦基地將會是澳洲自1990年代於北部達爾文（Darwin）郊區興建羅伯森營區（Robertson Barracks）以來，最大型國防基地工程。（編輯：陳惠珍）1110307