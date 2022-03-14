烏克蘭車諾比核電廠再停電 俄警告沒收外企資產

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（中央社台北14日綜合外電報導）烏克蘭稱俄軍破壞供電線，車諾比核電廠短暫復電後今天又停電。烏俄展開第4輪談判，基輔稱雙方溝通困難。俄遭制裁，外企撤離，俄國警告外企資產將被沒收，揚言以盧布還外債。

● 車諾比核電廠再度停電 烏克蘭稱俄軍破壞供電線

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天表示，烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠再度電力供應中斷。車諾比核電廠1986年曾爆發全世界最嚴重的核災。

烏克蘭國家能源公司在臉書專頁貼文表示：「車諾比核電廠和斯拉夫蒂奇鎮（Slavutych）的供電線遭到占領部隊的破壞。」這裡指的是2月24日入侵烏克蘭的俄羅斯部隊。

基輔能源官員13日呼籲國際協助保護烏克蘭核電設施，在廠址周遭設立非軍事保護區。

● 烏俄第4輪談判 烏克蘭代表稱雙方溝通困難

烏克蘭總統府顧問暨協商人員波多利雅科今天在推特（Twitter）表示，烏方與俄羅斯已開始就莫斯科入侵烏克蘭的衝突舉行會談。他說雙方溝通困難，但仍持續談判。

波多利雅科（Mykhailo Podolyak）附上一張這次視訊談判的照片，並表示：「雙方積極表達彼此的明確立場。溝通正在進行但很困難。爭執的理由是政治體制差異太大。」

烏克蘭總統府顧問暨協商人員波多利雅科14日表示，烏方與俄羅斯已開始就莫斯科入侵烏克蘭的衝突舉行會談。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）

● 俄威脅沒收外企資產 揚言用盧布償外債

美國「華爾街日報」報導，俄羅斯當局已警告表明退出俄國的外國企業可能面臨資產沒收，包括智慧財產。俄國財政部預警，受限於制裁，莫斯科恐被迫用盧布償還外幣債務。

華爾街日報13日引述知情人士報導，包括可口可樂（Coca-Cola）、麥當勞（Coca-Cola）、寶鹼（Procter & Gamble）、IBM及肯德基（KFC）與必勝客（Pizza Hut）母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）等數家外國實體，都已接獲俄羅斯檢察官透過致電、致函和親自拜訪發出警告。

根據報導，這些檢察官揚言逮捕批評俄羅斯政府的外商公司主管，或是沒收資產，包括智慧財產。

● 俄降價求售石油和商品 印度考慮採購

印度官員表示，印度考慮以莫斯科提出的打折價格，向俄國採購原油和其他商品，透過印度盧比兌俄國盧布的方式交易。

印度原油需求80%來自進口，向俄國採購通常約占2-3%。但今年以來油價飆漲40%，新德里政府想方設法降低攀升的能源支出。

● 車臣強人總統拍片自曝離基輔很近

車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天表示，他目前和領導攻勢的俄軍一起在烏克蘭，並稱人在基輔附近，還拍片展示他在研究作戰計畫。

遭國際NGO團體指控犯下嚴重侵犯人權罪行的卡狄羅夫在通訊軟體Telegram發布影片，影片顯示他身著軍服，周圍都是士兵，在房內桌邊研究作戰計畫。

● 烏克蘭籲西方馳援 稱馬立波逾2500死

烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇今天在電視播出的訪談表示，黑海港口城市馬立波（Mariupol）從俄軍2月24日入侵以來，已有超過2500名居民死於戰火。

阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，他引用的是馬立波市府當局數據，並指控俄軍13日阻礙人道援助進入遭到圍困的馬立波。

● 民生俱斷屍橫街道 孤城馬立波末日景象

馬立波已遭圍城近2週，對外聯繫、水電與醫藥均被斷，死難者曝屍街道，凸顯已然到來的嚴重人道災難。

原本人口約50萬的亞速海港口城市馬立波，自3月初以來即遭俄軍圍困。烏克蘭地方當局表示俄軍入侵至今，已在馬立波投下約100枚炸彈，9日當地1間婦幼醫院遭炸引發國際譴責，當地已有平民超過2100人罹難。

紅十字國際委員會（ICRC）警告，若衝突各方未能緊急達成「具體人道協議」，馬立波將面臨「最惡劣的情況」。烏克蘭與援助機構表示，當地正面臨一場「人道大災難」，水、電與供暖均缺，糧食也將盡。

烏克蘭東南部重要港市馬立波已遭俄軍圍城近2週。圖為11日俄軍砲擊馬立波建築物。（美聯社）

● 俄占領梅利托波爾指派市長 烏以叛國罪調查

烏克蘭東南部城鎮梅利托波爾淪陷後，俄羅斯指派當地議員丹紐琴科擔任新市長，烏國檢察總長以叛國罪對她展開調查。

梅利托波爾（Melitopol）市議會一群議員以書面方式要求檢察總長對丹紐琴科（Galina Danilchenko）提起刑事訴訟，罪名是叛國，因為她企圖在梅利托波爾建立俄國指派的魁儡政府，對她的調查於是展開。

梅利托波爾市議會指控「反對集團」（Opposition Bloc）市議員丹紐琴科解散市政府，並將市府權力轉移給一個「人民代表委員會」（People's Deputies Committee）。

● 善惡不兩立 澤倫斯基喊話科技巨擘與俄斷絕關係

烏克蘭總統澤倫斯基今天說，科技巨擘微軟（Microsoft）、商業軟體製造商甲骨文（Oracle Corp）和企業管理軟體供應商SAP應停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務，以抗議俄國入侵烏克蘭。

澤倫斯基在推特直接向這些企業喊話，稱他們不能選擇中立。

他說：「事情只有黑與白，善或惡！你們要不是支持和平，就是支持血腥的俄羅斯入侵者殺害烏克蘭孩童及婦女。」他呼籲3家企業停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務，停止這場戰爭。

● 防俄規避制裁 日本要求虛擬貨幣業者配合勿交易

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際經濟制裁，為避免俄羅斯以虛擬貨幣交易規避制裁，日本政府今天要求境內30家虛擬貨幣業者配合，不與制裁對象交易。

日本產經新聞報導，日本政府要求虛擬貨幣業者，若發現或懷疑交易對象為遭受制裁者，不可向對方付款，以及強化監視可疑的交易等。

制裁對象為俄羅斯與白俄羅斯共計88位個人或團體。

● 基輔大樓遇襲 烏克蘭電視報1死3傷

烏克蘭國營電視台報導，首都基輔今天上午一棟住宅大樓遭砲擊，造成至少1死3傷。

路透社報導，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）則表示有2人喪生，3人送醫。英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，襲擊發生在當地時間上午7時40分。

緊急救難服務處分享的照片顯示，9層樓高的建築冒出陣陣濃煙，消防員運用長梯搶救居民。

● 數千烏克蘭人齊聚刻松和平示威 傳俄軍開槍示警

烏克蘭南部濱臨黑海的刻松市本月稍早遭俄羅斯占領，地方廣播公司報導指，數以千計群眾昨天和平示威，遭俄軍開槍示警。刻松市長柯里凱夫堅稱，他仍握有刻松市的行政控制權。

公共廣播公司Suspilne Kherson報導，數以千計抗議群眾為表達不滿，聚集在自由廣場中央。他們揮舞國旗並高喊著「刻松是烏克蘭的」、「榮耀歸於烏克蘭」。

● 烏克蘭啟用人臉辨識技術 抗俄打資訊戰

美國人臉辨識技術公司Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That）表示，烏克蘭國防部已於12日開始使用該公司的人臉辨識技術。

Clearview AI顧問、曾在美國前總統歐巴馬與現任總統拜登政府擔任外交人員的沃洛斯基（Lee Wolosky）補充道，烏克蘭正免費使用Clearview AI強大的人臉搜尋引擎，讓有關當局能在安全檢查站找到利害關係人，或用在其他用途上。

根據路透社所見的副本，在俄羅斯入侵烏克蘭，及Clearview AI執行長宦孫至去函給烏國表達願提供協助後，這些計畫於是開始成形。

● 俄羅斯擴大空襲打擊面至烏克蘭西部

俄羅斯13日空襲烏克蘭西部離波蘭邊界僅17.6公里的一座供西方援烏的軍事基地。西方官員表示，俄軍升高打擊面至北約家門口，戰事有轉為進一步擴大之虞。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「他（俄羅斯總統蒲亭）正擴大打擊目標數量，想讓烏克蘭每一處都受損。」

烏克蘭基輔西南部的瓦西里基夫12日遭俄軍砲擊，有貨櫃被擊中，冒出滾滾濃煙。（美聯社）

● 英鼓勵收容烏克蘭難民 知名男星力挺

英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）今天表示，他希望參與政府鼓勵收容烏克蘭難民的計畫。

路透社報導，英國推出名為「讓烏克蘭人有個家」（Homes for Ukraine）的新計畫，將允許公眾、慈善組織、企業和社區團體為來到英國的難民提供住宿，即便他們沒有親屬關係也可提供。

班奈狄克康柏拜區在英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）頒獎典禮走紅毯時告訴天空新聞網（Sky News）：「對於距離烏克蘭僅兩個半小時飛行時間的歐洲人來說，這是非常令人震撼的時期。」

●首位外籍記者命喪俄烏戰火 時代雜誌聲明致哀

美國記者芮諾昨天在烏克蘭喪生，時代雜誌（Time）表示，這位50歲紀錄片製作人當時正在為他們的影視部門Time Studios製作一項有關全球難民問題的專題。

法新社報導，芮諾（Brent Renaud）在烏克蘭首都基輔近郊伊爾平（Irpin）頸部中彈身亡，成為俄羅斯2月24日開始攻擊烏克蘭以來，首位在烏克蘭喪命的外籍記者。他身上的文件包括「紐約時報」識別證，因此稍早媒體報導說他為紐時工作，但紐時隨即澄清他非現職員工。

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在聲明中表示：「我們得知芮諾喪生，深感悲慟。」（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1110314