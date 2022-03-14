俄檢威脅沒收外企資產 莫斯科揚言用盧布償外債

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）美國「華爾街日報」報導，俄羅斯當局已警告表明退出俄國的外國企業可能面臨資產沒收，包括智慧財產。俄國財政部今天預警，受限於制裁，莫斯科恐被迫用盧布償還外幣債務。

華爾街日報13日引述知情人士報導，包括可口可樂（Coca-Cola）、麥當勞（Coca-Cola）、寶鹼（Procter & Gamble）、IBM及肯德基（KFC）與必勝客（Pizza Hut）母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）等數家外國實體，都已接獲俄羅斯檢察官透過致電、致函和親自拜訪發出警告。

根據報導，這些檢察官揚言逮捕批評俄羅斯政府的外商公司主管，或是沒收資產，包括智慧財產。

報導表示：「一些（知情）人士透露，這類警告已使得至少一家被鎖定的企業限制俄羅斯的業務與公司其他單位交流，因為擔憂同事間傳送的電子郵件或簡訊可能遭到攔截。」

法新社報導，俄羅斯2月24日發動侵略烏克蘭後，面臨西方政府祭出空前制裁，並有越來越多企業宣布退出俄國市場或計劃暫停在當地業務。

俄羅斯經濟部先前已宣布將採取沒收出走企業資產的對策，表示俄方將暫時接管外資持股超過25%的出走企業。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10日也表示，克里姆林宮能找到法律上可行的方式沒收這些公司。他說，俄國政府將「引入外部管理，然後將這些企業轉交給那些真正想要做事的人，而且有足夠的法律和市場工具可以這麼做」。

俄羅斯檢方11日也下令對已宣布暫停在俄國活動的企業進行「嚴格控管」，尤其揚言將嚴加檢查是否符合勞動法規，否則面臨起訴處罰。

不過，俄羅斯駐美國大使館13日駁斥報導是「假新聞」。它在臉書（Facebook）發文表示：「我們強烈要求美國媒體放棄散布假新聞的邪惡慣行。華爾街日報的作品完全是虛構的。」

它還說，是否繼續在俄羅斯的商業活動，「完全取決於美國人」。

路透社報導，西方制裁已導致俄羅斯被排除在全球金融市場重要部分之外，引發俄國面臨1991年蘇聯瓦解以來最嚴重經濟危機。

不過，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）今天發布聲明表示：「稱俄國無法履行主權債務的說法不實。我們有必要資金來履行債務。」

俄羅斯政府有2筆美元公債須在16日之前償付總額1億1700萬美元（約新台幣33億元）。

俄羅斯財政部表示，它已批准臨時程序，允許銀行以外幣支付，但支付能否通過取決於制裁。

由於數家俄羅斯銀行已被排除在國際支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外，使得要將國外資金匯回俄國更加困難。

俄羅斯財政部說，若支付無法成立，它將用俄國貨幣盧布償付歐元債券，形同債務違約。盧布匯價近幾週已暴跌至空前低點。

希魯阿諾夫表示：「（俄羅斯）中央銀行和政府的外幣帳戶遭到凍結，可被視為若干西方國家渴望刻意造成（俄國債務）違約。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110314