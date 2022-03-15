COVID-19全球最新情報3/15

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（中央社台北15日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，深圳、東莞14日起封城7天，日本豐田汽車在長春市的汽車合資廠暫停生產。香港新增確診逾2.6萬例，第5波疫情累計死亡人數已突破4000人。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間15日上午7時，全球至少604萬8092人感染COVID-19病逝，至少4億5887萬3921人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內14日增2例COVID-19本土個案，1人與雙北親友案有關，且序列出爐與桃機案相同；1人為不明感染源病例，警覺性高，有疑似症狀自行快篩陽性，匡列至少8人疫調中。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，入境檢疫期將朝7天、5天、3天規劃，未來一個多月若疫情穩定可望減至7天，但觀光旅遊要到達自由開放的程度「5月恐怕還太早」。

針對12至17歲青少年追加劑議題，規劃將於24日舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。陳時中說，若會議通過後，最快4月初開打。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日說，Omicron亞型變異株BA.2於今年2月中旬後超越原本的變異株BA.1，預期本月BA.2將成為全球主流的Omicron變異株。

另外，隨著疫情趨緩，農委會輔導處農業人力發展辦公室表示，農業移工已核定申請入境人數約2400人，預計1、2週後，符合防疫規定者將陸續入境、上線，補充國內農業缺工人力。

● 中國

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍14日表示，中國這波COVID-19本土疫情累計已感染1萬餘例，波及全國27個省區市，呈「點多、面廣、頻率大」特徵。其中吉林、廣東、上海疫情仍在發展中。

廣東省東莞市14日起封城7天，封城期間公交、地鐵暫時停運，工廠企業、產業園區採封閉式管理，全市執行多輪核酸檢測。若有特殊需要離開東莞，一律憑24小時核酸檢測陰性證明。

深圳市也自14日起封城7天，成為中國疫情以來首個封城的一線城市，當地民眾13日急忙搶購糧食日用品，更有人將辦公室電腦搬回家辦公。由於當地企業工廠眾多，封城對產業形成考驗。

中國疫情擴大，日本豐田汽車公司（Toyota）14日表示，位於中國東北吉林省長春市的汽車合資廠即日起暫停生產。

中國抗疫專家張文宏解釋為何中國當前對疫情仍須堅持「社會面清零」，因為各地無論是心理上還是社會資源配置上，都還未做好準備。現在開放必會出現醫療資源擠兌和許多死亡。

● 香港

香港14日新增COVID-19陽性病例2萬6908例，其中核酸確診1萬2040例，其餘1萬4868例是快篩呈陽性。而第5波疫情累計死亡人數14日突破4000人。官員擔心，近日市面人潮增加會使疫情反彈。

香港官員已表示，考慮擴大家居接種服務，上門為獨居或行動不便的長者和殘障人士施打疫苗。

香港中文大學專家則說，推算疫情會於高點橫行2至3週，5月底至6月初每天確診病例才有望回落至約1000例，但要達到清零有難度。

● 日本

日本東京都14日新增COVID-19確診4836例，是今年1月17日以來，時隔約2個月首度降至單日新增5000例以下。

另外，東京都14日使用人工呼吸器或葉克膜的重症患者比13日多1例，達64例；新增死亡17例。東京COVID-19病床使用率比13日下降0.8個百分點，為40.8%。

● 韓國

韓國截至14日凌晨零時，境內新增30萬多例確診案例，居家治療人數增至161萬1174例，病歿人數新增200例，累計1595例死亡。

另外，韓國重症人數自8日起，一直維持在1000例以上，中央防疫對策本部統計，截至14日凌晨零時，重症人數較前一天增加84例，增至1158例，超過去年12月底的1151例紀錄。

防疫當局宣布進一步擴大接種計畫，31日起將為5到11歲孩童施打疫苗。韓國目前完成接種人數占全國人口86.6%，已施打第3劑人數占比則達62.6%。

● 越南

越南衛生部14日表示，COVID-19患者可以外出，但必須戴口罩並與他人保持社交距離。

至於照顧者以及同住者的防疫指南，越南衛生部指出，這些人必須戴著口罩，而在與患者互動時須設法保持距離。新的指南還說，輕症與無症狀患者可以在家治療，在醫院治療到一半已部分痊癒的人也可以回家。

越南喊話「與病毒共存」，過去近2週以來，每天都新增超過10萬人染疫。

※ 大洋洲

● 澳洲

高傳染力的Omicron亞型變異株BA.2造成威脅之際，澳洲當局呼籲民眾加速接種COVID-19疫苗追加劑，並警告施打進度緩慢，恐引發新一波感染。

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）14日告訴澳洲廣播公司（ABC）說，Omicron亞型變異株BA.2看來勢將成為主流病毒株，未來4週至6週單日確診人數可能翻倍，會讓「更多人住院、更多人可能不幸病故」。

根據官方資料，新南州16歲以上民眾已接種追加劑者僅略高於57%，落後全國平均數65%；該州施打兩劑者則達95%。新南州占澳洲2500萬人口的1/3。

● 東加

東加王國總理辦公室14日表示，總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）確診COVID-19，只有輕微症狀，會在居家隔離期間繼續履行職責。

在COVID-19席捲全球之際，東加大致得以將病毒擋在境外，但1月15日遭逢至少奪走3人性命的強大海嘯後，來自澳洲與紐西蘭的國際援助船隻陸續抵達，確診數開始上升。

根據世界衛生組織（WHO），東加迄今累計確診共1032例，尚無病歿案例。

※ 歐洲

● 希臘

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）14日表示，他在結束土耳其行程返國後，確診COVID-19。

米佐塔基斯已打完兩劑COVID-19疫苗與一劑追加劑，13日他訪問土耳其，受邀在土耳其總理艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的濱海宅邸共進午餐。

照片顯示兩人並立共賞博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的風景，而他們都沒戴口罩。

希臘總理米佐塔基斯確診COVID-19。（圖取自facebook.com/kyriakosmitsotakis）

● 法國

COVID-19疫情爆發兩年後，法國從14日開始再次邁入另一個時代：室內場館不再強制佩戴口罩；證明施打疫苗的疫苗通行證也自14日起取消。

幾個月前引發立法爭議與街頭抗爭的疫苗通行證正式解除，即日起進入餐廳、公共場所等再也不用拿出手機掃描通行碼。但除非有緊急醫療事故，否則進入療養院等醫療院所仍須出示通行證或檢測陰性證明。

然而，法國在內的許多西歐國家疫情目前都因Omicron亞型變異株BA.2出現回溫趨勢，過去一週新增病例增加了20%。儘管如此，法國政府仍根據數月前宣布的時程規劃逐步解禁。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110315

法國強制戴口罩與疫苗通行證的規定皆在14日解除，有民眾樂得開心，也有人擔憂疫情回溫，決定暫時持續佩戴口罩。圖為解禁前的巴黎城市導覽活動，有人戴口罩、有人不戴、有人戴一半，早已自由心證，頗似法國社會縮影。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月14日