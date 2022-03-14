越南防疫愈放愈鬆 確診者可離開隔離區

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越南過去近2週以來，每天都新增超過10萬人染疫，並已允許確診者離開隔離區。圖為越南首都河內市街頭，等紅燈的騎士人人戴著口罩。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月14日

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（中央社記者陳家倫河內14日專電）越南衛生部表示，COVID-19患者可以離開隔離區，但必須戴口罩並與他人保持社交距離。越南喊話「與病毒共存」，過去近2週以來，每天都新增超過10萬人染疫。

越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部在今天新發布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家管理指南中表示，確診者應盡量避免隨意解除隔離與外出，但如果真的要離開隔離區的話，就戴口罩並且保持社交距離以免感染。

至於照顧者以及同住者的防疫指南，越南衛生部指出，這些人必須戴著口罩，而在與患者互動時須設法保持距離。新的指南還說，輕症與無症狀患者可以在家治療，在醫院治療到一半已部分痊癒的人也可以回家。

在「與病毒共存」的思維下，越南的COVID-19防控政策愈放愈鬆，之前在家治療的確診者必須隔離滿7天且快篩結果為陰性者才可以解除隔離。

越南衛生部先前還曾提議停止計算單日新增確診數，接著又允許COVID-19確診者與密切接觸者可以去工作。

越南有約9800萬人口，截至發稿，全國共有超過637萬人染疫、4萬1477人染疫病亡。越南自3月2日以來，每天都通報新增逾10萬人確診，若加上校正回歸病例，過去7天每天平均新增超過25萬人感染COVID-19。（編輯：高照芬）1110314