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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄羅斯入侵犯眾怒 烏克蘭籲歐洲理事會開除會籍

2022/3/15 13:59
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（中央社法國史特拉斯堡14日綜合外電報導）烏克蘭今天要求立即將俄羅斯逐出歐洲理事會（Council of Europe），指稱俄國入侵烏克蘭後再也無權留在這個泛歐權利組織內。

法新社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，歐洲理事會的決策機關部長委員會隔天隨即暫停俄國在歐洲理事會的所有代表權，但若要將俄國開除會籍，則是史無前例。

烏克蘭總理史邁海（Denys Shmyhal）透過視訊告訴在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）集會的歐洲理事會國會議員大會（PACE）說：「我們敦促各位立即作成決定，將俄羅斯逐出歐洲理事會。」

他還說，俄羅斯攻擊烏克蘭的行徑，意味著俄羅斯「不能留在歐洲大家庭裡」。

史邁海表示：「我們必須團結努力來捍衛烏克蘭，同時也要捍衛歐洲全體。」

歐洲理事會國會議員大會明天料將通過決議，建議部長委員會「敦請」俄羅斯退出歐洲理事會。

歐洲理事會秘書長布瑞克（Marija Pejcinovic Buric）本月初接受法新社訪問時指出，「有愈來愈多的聲音」要求將俄國開除會籍。

開除會籍將意味著俄國不再能訴諸歐洲人權法院（European Court of Human Rights），因為歐洲人權法院是歐洲理事會下的機構。

歐洲理事會自1949年成立至今，尚未有會員國被開除會籍。俄國和烏克蘭目前都是歐洲理事會的成員。

希臘軍政府曾於1960年代晚期自動退出歐洲理事會，這是俄羅斯可採行的方法，以免留下被開除的汙名。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110315

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