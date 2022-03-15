菲律賓總統大選逼近 小馬可仕民調支持率達6成

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓將於5月9日舉行總統大選。最新民調結果顯示，候選人小馬可仕支持率達6成；另一名候選人、退役拳王巴喬在馬尼拉都會區支持率卻僅有0%，讓他大呼民調結果不可信。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）昨天公布2月18日到23日進行的民調結果，小馬可仕（Bongbong Marcos）獲6成選民青睞、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）支持率15%，排名3、4位的馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）及巴喬（Manny Pacquiao）各獲10%和8%選民支持。

「亞洲脈動」執行長塔布達（Ana Tabunda）接受ABS-CBN新聞台訪問表示，這是「亞洲脈動」1999年成立以來，首次看到多數菲律賓選民支持同一位總統候選人。

總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年大選前，4月的民調支持率為39.4%，僅領先排名第2的候選人柏吾（Grace Poe）17.6個百分點。

塔布達說，顯然小馬可仕已經在大部分選民心中留下印象。「此外，他有足夠的資源維持他在社群媒體、宣傳車隊和競選活動的能見度。」

她表示，小馬可仕的名字能讓選民與他的父親、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）產生連結，「對他無疑是有利的」。

對不少支持者而言，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」，因此寄望小馬可仕一旦當選，可使菲律賓重拾往日榮光。

不過，以拳擊成就揚名的巴喬對民調結果持質疑態度。他接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問時說，自己在大馬尼拉地區支持率僅0%，「誰會相信（這份民調）？也許他們只問有錢人的意見，他們沒有問窮人。」

這份民調將受訪者依社會經濟地位分為A到E階級。民調結果顯示，小馬可仕在C、D、E等經濟相對弱勢階級的支持率分別是60%、61%、58%，巴喬的支持率則分別為3%、8%、16%。

「亞洲脈動」和「社會氣象站」（SWS）是菲律賓兩大民調機構。一般認為，這兩個機構的選舉民調結果參考價值較高。（編輯：韋樞）1110315