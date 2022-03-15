日本外相譴責俄侵略烏克蘭 期待聯合國改革

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本外相林芳正今天在例行記者會上譴責聯合國常任理事國俄羅斯侵略烏克蘭。他表示，安理會有必要建立新架構，包括日本要成為常任理事國在內，期待聯合國進行改革。

日本放送協會（NHK）報導，針對烏克蘭局勢，聯合國安理會由美國等提出要求俄羅斯軍隊立即撤出烏克蘭等的決議案因俄羅斯擁有否決權而遭到否決。

對此，林芳正今天指出，維持國際社會和平與安全有重大責任的聯合國安理會常任理事國俄羅斯的暴舉，正凸顯國際秩序有必要建立新的架構。

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他表示，牽涉各國利害的安理會的改革並非易事，但日本將持續與許多國家合作，包括日本成為常任理事國在內，將盡全力促使聯合國的改革。

俄羅斯正侵略烏克蘭，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令核武部隊進入高度警戒。對此，林芳正說：「這是很危險的行動，我國（日本）是唯一遭因戰爭遭受核武轟炸的國家，強烈提醒世人絕對不能以核武進行威嚇或使用核武。」（編輯：黃自強）1110315