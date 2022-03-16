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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄入侵烏 IMF：恐重塑全球經濟和地緣政治秩序

2022/3/16 15:44
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭將導致成長減緩與助長通貨膨脹，衝擊全球經濟；長期而言，更可能從根本上重塑全球經濟和地緣政治秩序。

路透社報導，IMF在官網發文表示，除了人類的苦難與歷史性的難民潮之外，這場戰爭正推升糧食與能源價格，助長通貨膨脹、侵蝕收入價值，同時對烏克蘭鄰國的貿易、供應鏈與匯款帶來衝擊。

文中提到，戰爭也削弱商業信心，引發投資者不確定性，這將抑制資產價格、緊縮金融環境，並可能引發新興市場的資本外流。

IMF說：「衝突是對全球經濟的重大打擊，將傷害成長與推升物價。」

IMF官員已表示，將下調先前對2022年全球經濟成長4.4%的預估。在今天的文章中，暗指對區域成長的預測也可能下調。

IMF將於4月19日發布最新的經濟成長預測報告。

IMF說，有直接貿易、旅遊和金融風險的國家，將感受到愈來愈大的壓力，包括漠南非洲、拉丁美洲、高加索和中亞等動亂地區的風險將升高。

此外，非洲和中東部分地區糧食不安全的情況可能加劇，舉例來說，埃及等國高達80%小麥進口來自俄羅斯和烏克蘭。

IMF說，從長遠來看，如果能源貿易改變、供應鏈重組、支付網絡破碎，各國考慮調整持有的儲備貨幣，戰爭可能從根本上改變全球經濟和地緣政治秩序。

IMF預期俄羅斯和烏克蘭的經濟將嚴重衰退，歐洲也將出現天然氣進口與更廣泛的供應鏈被打亂；至於收留大部分烏克蘭難民的東歐，將負擔更大的財政支出。逃離烏克蘭的難民數已達300萬人。

另外，與俄羅斯貿易和支付系統密切的高加索地區和中亞國家，將因俄羅斯經濟衰退與受到制裁而遭到更大影響。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110316

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