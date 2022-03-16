澤倫斯基想在日本國會演說 日本朝野政黨研議中

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）烏克蘭總統澤倫斯基向日本政府探詢在日本國會發表視訊演說的可能性，日本執政黨自民黨及最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長討論後，都認為應接受他在日本國會演說。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯入侵烏克蘭，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）為了得到西方國家的支援，對英國等多國國會視訊演說，今晚預定將對美國參眾議院議員發表視訊演說。

日本政府相關人士透露，澤倫斯基已透過烏克蘭駐日大使館，向日本政府表達希望在日本國會發表演說的意願。

自由民主黨（自民黨）的國會對策委員長高木毅，及立憲民主黨的國會對策委員長馬淵澄夫今天下午會談後一致認為應該接受澤倫斯基在日本國會視訊演說。

由於日本眾參議院的議場沒播放影片的設備，因此究竟安排澤倫斯基視訊演說，或是採播放預錄影片的方式，目前還不清楚。還有，應該藉由何種方式讓國會議員收看，這些技術性的課題，各黨將在議院營運委員會的理事會等進行協商。

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高木今天下午與馬淵會談後對媒體說：「日本已強烈表示絕對不容許俄羅斯的暴行，接受澤倫斯基在日本國會演說，有助於日本國會的想法對海內外發聲。」馬淵說：「目前或許有很多課題有待克服，但朝野政黨應凝聚智慧，展開前瞻性的協商。」

大批烏克蘭民眾因戰火逃離烏克蘭，日本出入境管理廳主管今天在參議院法務委員會上說明，2日首相岸田文雄宣布日本接受來自烏克蘭的避難人士，截至14日，一共有54名烏克蘭人士入境日本。（編輯：韋樞）1110316