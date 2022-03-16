美國參議院一致通過決議 譴責蒲亭為戰犯

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦參議院15日一致通過一項決議，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為戰犯（war criminal），這是嚴重分歧的美國國會罕見地展現團結一致。

由共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出並得到兩黨參議員支持的這項決議，鼓勵海牙國際刑事法院（ICC）和其他國家，在針對俄羅斯入侵烏克蘭期間所犯下的戰爭罪行進行任何調查時，鎖定俄羅斯軍方為目標。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）於表決前在參議院院會的演講中說：「我們在這個會議廳裡的所有人，包括民主黨人和共和黨人，聯合一致表示，蒲亭不能逃避對烏克蘭人民所犯下暴行的責任。」

俄羅斯聲稱其侵略為「特別軍事行動」，旨在使烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。蒲亭還稱烏克蘭是美國的殖民地，由傀儡政權統治，且不具備獨立國家的傳統。

莫斯科自2月24日開始入侵烏克蘭，迄今仍未拿下烏克蘭10個最大城市中的任何一個。這是1945年以來一個歐洲國家所遭遇的規模最大攻擊。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110316