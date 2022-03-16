更多編輯台推薦新聞：
村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭7/300

美國參議院一致通過決議 譴責蒲亭為戰犯

2022/3/16 19:56（3/16 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦參議院15日一致通過決議，譴責俄羅斯總統蒲亭為戰犯。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
美國聯邦參議院15日一致通過決議，譴責俄羅斯總統蒲亭為戰犯。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦參議院15日一致通過一項決議，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為戰犯（war criminal），這是嚴重分歧的美國國會罕見地展現團結一致。

由共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出並得到兩黨參議員支持的這項決議，鼓勵海牙國際刑事法院（ICC）和其他國家，在針對俄羅斯入侵烏克蘭期間所犯下的戰爭罪行進行任何調查時，鎖定俄羅斯軍方為目標。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）於表決前在參議院院會的演講中說：「我們在這個會議廳裡的所有人，包括民主黨人和共和黨人，聯合一致表示，蒲亭不能逃避對烏克蘭人民所犯下暴行的責任。」

俄羅斯聲稱其侵略為「特別軍事行動」，旨在使烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。蒲亭還稱烏克蘭是美國的殖民地，由傀儡政權統治，且不具備獨立國家的傳統。

莫斯科自2月24日開始入侵烏克蘭，迄今仍未拿下烏克蘭10個最大城市中的任何一個。這是1945年以來一個歐洲國家所遭遇的規模最大攻擊。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110316

延伸閱讀
分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了俄羅斯社會被戰爭撕裂 經濟動盪家庭失和又抗議不斷俄烏戰爭北京不表態選邊 戰狼官宣戳穿中立假面波蘭等3國總理冒險到訪 澤倫斯基：象徵力挺烏克蘭抗敵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀