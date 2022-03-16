車諾比核電廠一度斷電 現由白俄羅斯供電

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俄羅斯入侵烏克蘭後，車諾比核電廠（圖）舊址供電問題受矚目。白俄羅斯16日表示，目前由白俄供電給這座核電廠。（美聯社）

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，1986年曾發生全球最嚴重核災的車諾比核電廠（Chernobyl）舊址供電問題備受矚目。白俄羅斯地方當局今天表示，目前是由白俄供電給這座核電廠。

根據烏克蘭當局，核電廠14日在俄軍損毀電力線路後斷電，但國際原子能總署（IAEA）當天稍晚表示，已接獲外部電力恢復的消息，相關單位正在把這座設施重新連上電網。

白俄羅斯能源部在戈麥州（Gomel）的Telegram頁面上張貼聲明稱：「現已完全恢復對車諾比核電廠供電。目前電力是由白俄羅斯電網提供。」

聲明並引述當地監控單位表示，核電廠周邊輻射值仍在正常範圍。

法新社無法連上白俄羅斯能源部網站。

車諾比核電廠位於烏克蘭靠近白俄羅斯的邊界，1986年爆炸事故造成數百人喪生，輻射塵在歐洲四處飄散。

車諾比核電廠的反應爐已經退役，被封在巨大的鋼鐵混凝土石棺中，但仍需要電力來讓安全系統運作，包括用過核燃料（spent nuclear fuel）儲放設施的冷卻系統。

但國際原子能總署本月稍早表示，由於現在與1986年事故已相隔一段時間，冷卻池的熱負荷與容量「足以有效排熱，毋須供電」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110316