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柬埔寨拚開放 入境不用陰性篩檢證明

2022/3/17 22:32
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（中央社記者陳家倫河內17日專電）各國拚經濟，致力開放國境，柬埔寨不再要求入境旅客出示PCR陰性篩檢證明，並恢復發放落地簽證。華航柬埔寨分公司證實，前述兩項政策均已在今天生效。

高棉時報（Khmer Times）今天報導，柬埔寨已經取消旅客必須出示抵達前72小時的PCR陰性篩檢證明的規定，不過旅客仍然必須完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

報導指出，未完整接種及未曾接種COVID-19疫苗的旅客，仍須在指定場所隔離14天。儘管已經不用查驗陰性篩檢證明，但柬埔寨衛生部仍鼓勵旅客自我篩檢，確保自己沒有染疫。

中華航空公司柬埔寨分公司總經理許正宜向中央社表示，已收到柬埔寨民航局發布的通告，旅客抵達柬埔寨時，不再需要COVID-19的PCR陰性篩檢證明，但須準備疫苗接種證明正本與影本以供查驗。

許正宜指出，未完整接種2劑疫苗（嬌生疫苗為1劑）的旅客，仍須前往政府指定旅店接受14天防疫隔離。此外，自即日起，柬埔寨所有國際機場恢復落地簽證申辦。

柬埔寨約有1600萬人口，路透社引述官方資訊報導，柬國疫苗覆蓋率達92.31%。柬埔寨衛生部今天通報，16日新增132人染疫，截至目前，全國有13萬4624人確診、3049人染疫死亡。（編輯：周永捷）1110317

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