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澳洲禁對俄出口氧化鋁 增援烏克蘭

2022/3/20 14:25
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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲今天以俄羅斯入侵烏克蘭為由，擴大對俄國制裁，即日起禁止所有氧化鋁和鋁土礦出口至俄羅斯，並承諾提供烏克蘭更多武器和人道援助。

法新社報導，這項出口禁令目的在影響俄羅斯製造鋁產品；目前俄國有2成氧化鋁仰賴澳洲的出口。

澳洲才在幾天前對俄國寡頭權貴德里帕斯卡（Oleg Deripaska）實施制裁。德里帕斯卡擁有氧化鋁煉製廠Queensland Alumina Limited的股權；這家公司是俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）和全球礦業巨擘力拓（Rio Tinto）的合資公司，而力拓已經矢言斷絕和俄羅斯所有生意往來。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）表示，他的政府和夥伴國家正致力「對（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權施加最大壓力，要求俄國自烏克蘭撤兵，也要讓俄國付出最大代價」。.

莫里森表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，澳洲已對俄羅斯個人與企業實施476項制裁。

此外，澳洲將加碼3000萬澳元（約新台幣6.4億元）對烏克蘭人道援助，以及進一步捐贈2100萬澳元（約新台幣4.5億元）的國防軍事援助，包括彈藥和防彈衣。

莫里森又說，最近數週，政府已對因這波衝突流離失所的烏克蘭人核發近5000件簽證。

他宣布，烏克蘭難民將有資格取得新的3年人道簽證，獲准在澳工作、研讀深造及使用澳洲的健保系統。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110320

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