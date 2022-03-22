俄羅斯諾貝爾和平獎得主捐獎章 協助烏克蘭難民

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）去年諾貝爾和平獎共同得主之一、俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天表示，他將捐出自己的諾貝爾獎章，幫助烏克蘭難民。

穆拉托夫是俄羅斯主要反對派報紙「新報」（Novaya Gazeta）總編輯，2021年與菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）因致力「捍衛言論自由」共獲諾貝爾和平獎。

穆拉托夫在通訊軟體Telegram上寫道，他及「新報」已決定將諾貝爾金質獎章捐給烏克蘭難民基金。

穆拉托夫指出，他希望與「和平的難民及需要緊急治療的傷病孩童」分享這個獎章。他也呼籲停火、換囚、歸還罹難者屍體，並提供人道主義走廊和援助。

「新報」上週曾在頭版刊登抗議照片顯示，一名俄羅斯國營電視台編輯闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。但該報也礙於俄國政府審查，模糊處理海報上部分口號。

「新報」已成為敢發表反對克里姆林宮觀點的少數僅存俄羅斯媒體之一。自2000年以來，該報已有6名記者和撰稿者遭殺害，包括調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110322