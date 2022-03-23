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俄羅斯入侵烏克蘭
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澤倫斯基獲邀參加北約峰會 就俄侵烏發表演說

2022/3/23 09:02
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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）官員今天指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已獲邀24日在北約特別峰會上，就俄羅斯侵烏發表演說。

法新社報導，這名官員表示：「澤倫斯基總統接受邀請，將以視訊方式在北約峰會上發表演說。」

這名官員還說：「盟國領導人將有機會直接聆聽澤倫斯基總統說明，在俄羅斯侵略下，烏克蘭人民所面臨的嚴峻形勢。」

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）證實，澤倫斯基將會參加這場峰會並發表演說。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，這名發言人表示，澤倫斯基將尋求協助來終結俄羅斯侵烏的行動。

他說：「這可能有幾種形式，關閉空域、提供烏克蘭強大的防空系統和飛機。」

這名北約官員指出：「北約盟國正提供大量重要軍事設備，以協助烏克蘭保障自我防衛的基本權利。」

「盟國和烏克蘭在這場峰會中，將研議盟國還能提供什麼更多的幫助，以強化我們對烏克蘭的支援。」

這場峰會恰逢七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）峰會都在布魯塞爾召開。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110323

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