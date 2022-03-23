IMF：俄羅斯若債務違約 對全球金融體系衝擊有限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）高階官員今天指出，若俄羅斯無法償還外債，對國際金融體系造成的後果「有限」。

法新社報導，美國和盟邦對俄羅斯施加嚴厲金融制裁以回應俄羅斯侵略烏克蘭，但莫斯科到目前為止都已支付債款。

然而，外界還是對俄羅斯償債能力感到質疑，特別是在5月25日美國允許交易的豁免權到期之後。

IMF第2號人物戈匹納斯（Gita Gopinath）表示：「如果（俄羅斯）真的出現債務違約，我認為對世界其他地區的直接影響將會相當有限，因為這些數字從全球的角度來看相對較小。」

她參與「外交政策」雜誌（Foreign Policy）討論時表示，「這對全球經濟而言，並非系統性風險」，不過某些銀行「風險更大」。

國際制裁基本上切斷了俄羅斯與全球金融體系的聯繫，禁止了除債務支付和石油採購以外的大多數交易。

制裁措施也凍結俄羅斯政府在國外持有的3000億美元外匯儲備。

俄羅斯上週透過摩根大通（JPMorgan）和花旗集團（Citigroup）對2筆美元計價的債券支付1.17億美元利息，從而避掉2次債務違約。摩根大通和花旗集團處理這些交易之前，都曾向美國財政部進行確認。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110323