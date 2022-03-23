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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭引發危機意識 加拿大強化北極防禦能力

2022/3/23 16:20（3/23 17:15 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭引發各國危機意識，加拿大正強化「北約北翼」的防禦能力。圖為北約軍隊在挪威軍事演習。（圖取自facebook.com/NATO）
俄羅斯入侵烏克蘭引發各國危機意識，加拿大正強化「北約北翼」的防禦能力。圖為北約軍隊在挪威軍事演習。（圖取自facebook.com/NATO）
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（中央社渥太華22日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家斷絕與俄國在北極的合作，加拿大現正亟於強化其軍方高層所謂「北約北翼」的防禦能力。

加拿大國防參謀長艾爾（Wayne Eyre）警告，該國在強化國內安全上，需「加強力道」，並「聚焦北方」。

計畫不久後到北極一趟的加拿大國防部長安南德（Anita Anand）也誓言會有新的重大軍費開支。

艾爾本月稍早在渥太華舉行的安全會議上說：「我們關注烏克蘭戰事的同時，也密切留意俄羅斯在世界上其他地方的動向，而極北正是我們關切的重點地區。」

他指出，俄羅斯過去10年間「重新占領那個區域中廢棄的冷戰（Cold War）時期基地。我們的主權可能受到挑戰，這並非不可能的事。」

加拿大本月和美國及其他北大西洋公約組織（NATO）成員國在挪威進行軍事演習，內容包括轟炸機的攔截、在阿拉斯加海域進行掃雷、傘兵降落雪地等。

各國都同意北美的北極防禦系統，例如冷戰時期的雷達監測系統，即北方預警系統（North Warning System）需要升級，以追蹤更現代化、更快速的飛機、飛彈。

安南德承諾將北方預警系統和其他大陸防禦系統進行「一系列強而有力的現代化升級」，分析家評估將耗費數百億美元，內容則包含破冰船、戰艦，以及將於今年決定的88架新戰機的合約。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）21日表示，政府必須「讓我們的軍人有更好的裝備」，並稱德國為因應俄羅斯對烏克蘭的侵略，投入1000億歐元打造現代化武裝部隊。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110323

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