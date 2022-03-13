無人機毫無干擾飛越3北約國上空 克羅埃西亞不安

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（中央社克羅埃西亞首都薩格勒布12日綜合外電報導）克羅埃西亞總理普蘭科維奇說一架自烏克蘭起飛的軍用無人機10日墜毀在克國首都薩格勒布，說此事凸顯北大西洋組織更緊密合作的必要性。

法新社報導，一架蘇聯時期的圖波列夫-141（Tu-141）無人偵察機10日晚間11時墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）布賈倫湖（Jarun lake）附近的一座公園，有約40輛停在路上的車受到毀損，但無人受傷。

事發地點距市中心僅6公里左右，就在住有約4500人的學生宿舍和民宅大樓旁邊。

墜毀的無人機有14公尺長，重量超過6噸，墜毀後撞出一個大坑，目前仍待人員挖出。

官員稍早表示，無人機從羅馬尼亞飛過來，然後自匈牙利飛進克羅埃西亞領空。

這3國都是北大西洋公約組織（NATO）會員國。

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）今天告訴記者說：「根據我們目前所知道的，它顯然是從烏克蘭境內升空的。」

不過他表示，由於烏克蘭和俄羅斯都否認這架無人機是他們的，「我們不知道這架無人機是誰的」。

烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵，薩格勒布距烏克蘭邊境的飛行距離約550公里，

普蘭科維奇在那架無人機墜機處表示，他已經為此去函給歐洲聯盟（EU）及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

「此刻，我們並不知道那是意外、疏失還是蓄意的。」

他表示，事件「說明了北約內部需要更密切的合作」。

他稱那架無人機毫無阻礙地飛過3個北約會員國的領空，並補充說：「我們不能容忍事件再次發生。」

「很明顯的，這是需要做出因應的威脅。」

根據官方說法，這架無人機在墜毀前，飛過匈牙利和克羅埃西亞。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）說這起十分嚴重的事件，「我們必須檢討某些程序議題，並釐清這種尺寸的飛機怎麼可能從烏克蘭不被擊落地一路飛到薩格勒布。」

這款無人機雖然老舊，2014年和目前的衝突都被烏克蘭軍隊部署過。

一名北約官員昨天告訴法新社，北約的「整合防空和飛彈防禦系統曾追蹤一個物體的飛行路徑，它最終墜毀在薩格勒布」。

今天稍晚，史托騰柏格在社群網站推特（Twitter）發文說：「他和克國總理普蘭科維奇已就昨天無人機墜毀在薩格勒布一事談過。」

他推文說：「我們都同意要保持密切聯繫，並共同努力，以釐清真相。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110313