俄烏戰火之際抵歐 拜登將提新一波對俄羅斯制裁

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）美國總統拜登今天抵達布魯塞爾，明天將與盟邦討論烏克蘭局勢，預計對俄羅斯政客與寡頭祭出新一波制裁。拜登警告，俄羅斯對烏克蘭使用生化武器的可能性是真實的威脅。

拜登（Joe Biden）於西歐時間23日晚間抵達比利時布魯塞爾，他將出席明天舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，討論國際社會協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵、對俄羅斯進一步制裁與強化北約東翼軍力等相關議題。

這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭近一個月來，拜登首度與盟邦及合作夥伴領袖面對面會談。隨著俄羅斯在烏克蘭戰役未果，俄羅斯使用生化武器的可能性增加，拜登在離開華府前面對媒體問及此事時表示，俄羅斯對烏克蘭使用生化武器是真實的威脅。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在空軍一號上向媒體說明拜登歐洲行程時表示，協助烏克蘭自我防衛是明天北約峰會重點，領袖還將討論北約東翼軍力長期計畫。G7領袖會議則將討論對俄羅斯的新一波制裁，預計將對俄羅斯寡頭與政客進行制裁。

至於中國是否援助俄羅斯，蘇利文再次重申並未有證據表明中國對俄羅斯提供軍事援助，但美國與歐洲盟友都在密切關注，美方也向中國發出援俄將面臨後果的訊息。他並表示，美方希望歐洲盟友在與中國政府最高層接觸時能傳達類似訊息。

除了援助俄羅斯外，蘇利文也指出，「破壞、削弱或規避制裁的系統性作為也是如此」，美方曾就此與中國溝通，確保G7制裁的執行不受系統性破壞。蘇利文強調這並非專門針對中國，而是「適用於每個重要經濟體與這些經濟體的任何一個決定，以故意和積極的方式破壞或削弱制裁的執行」。（編輯：林憬屏）1110324