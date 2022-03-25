COVID-19全球最新情報3/25

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（中央社台北25日電）新加坡政府宣布，將為高風險族群接種第2劑追加劑，以防止感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現重症情況。此外，日本疫情仍處高檔，當局研議最快5月開打第4劑疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間25日上午7時，全球至少610萬8563人染疫病逝，至少4億7676萬2940人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心24日宣布，增15例COVID-19本土病例，其中13例與高雄市職場群聚相關、感染源待釐清，2例與嘉義婚宴群聚相關；另增124例境外移入再創新高，無死亡病例。

兒少COVID-19疫苗接種受關注，專家24日決議，5至11歲兒童基礎劑與12至17歲青少年追加劑皆暫不施打，但開放青少年第1、2劑接種莫德納疫苗；Novavax疫苗使用規定與現行疫苗一致。

指揮中心指揮官陳時中24日透露，將有200多萬劑Novavax疫苗來台，食藥署正在檢查緊急使用授權（EUA）的技術性資料，到貨時間未定，大概不會一次全數抵台。

● 中國

據中國衛健委通報，23日新增本土COVID-19確診病例2010例，超過8成集中在吉林省；另有本土無症狀感染者2722例，以上海979例最多。兩類本土案例合計達4732例。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2054例。其中境外輸入病例44例，本土病例2010例。

除了確診病例之外，中國23日新增本土無症狀感染者達2722例，其中上海979例最多。

● 香港

香港24日新增1萬3074宗COVID-19確診案，另有201名確診者死亡。

衞生防護中心總監徐樂堅在記者會上指出，自1月初以來爆發的第五波疫情至今導致107萬5519人染疫，近日確診案雖有下降，但仍處於高位。

● 日本

日本東京都24日新增COVID-19確診8875例、死亡16例，新增確診病例數比上週四多了400多例。

日本放送協會（NHK）報導指出，東京已連續多日新增確診病例數成下降趨勢，上一次單日確診病例數高於上週是本月3日。

截至24日為止的一週內，東京平均每天新增確診6352.0例，是上一週的77%。

24日新增的8875例中，以未滿10歲者共1686例最多，約占19%。

日本22日起全面解除境內因應COVID-19的防疫管制，但每天新增確診病例數仍處高檔，遠多於去年夏天的疫情高峰；日本政府研議最快5月開打第4劑疫苗。

日本讀賣新聞報導，依據厚生勞動省（類似衛生福利部）資料，截至本月22日的一週內，全境每天平均新增確診4萬1775例，是前一週的79%，確診病例呈現緩速下降，但仍然遠高於去年夏天疫情高峰時的單日2萬5000多例。

● 新加坡

新加坡與鄰國馬來西亞彼此擴大邊境開放，自4月1日起，已完整接種COVID-19疫苗的旅客，不論搭乘何種交通工具，都可透過陸路關卡入境，不需接受行前或抵境後的檢測，也不需隔離。

新加坡總理李顯龍與馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）24日稍早通話。根據雙方聯合聲明，隨著新加坡與馬來西亞逐步朝向「與COVID-19共存」，兩人都同意現在是時候進一步開放兩國陸路邊境。

新加坡24日宣布，將為80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑，防止感染COVID-19出現重症的情況。

新加坡Omicron疫情趨穩之際，跨部會抗疫工作小組24日召開線上記者會說明擴大鬆綁防疫措施。自29日起，放寬社交聚會人數從目前最多5人至最多10人；可回到辦公室上班的員工比例提高至75%；放寬大型活動的人數限制；民眾在戶外可選擇不戴口罩，但在室內場所仍須強制戴口罩；若沒戴口罩，就需保持一公尺的社交距離。

● 印尼

外籍旅客24日起入境印尼，只要出示接種至少兩劑COVID-19基礎劑疫苗，並接受核酸篩檢（PCR），結果為陰性即可自由活動，免除隔離；呈陽性反應者則需自費接受印尼防疫小組安排的隔離檢疫。

印尼疫情緩和，印尼政府防疫小組23日公布這項鬆綁方案，印尼總統佐科威（Joko Widodo）24日正式宣布實施。

旅客自雅加達近郊的蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta）等7個國際機場、廖內群島省（Riau Islands）巴淡島（Batam）等港口入境，接種兩劑COVID-19疫苗或追加劑且PCR落地採檢陰性者，可免隔離。

※ 美洲

● 美國

隨著疫情緩和，紐約市長亞當斯（Eric Adams）24日鬆綁私部門疫苗接種令，讓美國職籃NBA布魯克林籃網隊後衛厄文（Kyrie Irving）等職業球員及藝人豁免，也解決大聯盟開季前棘手的問題。（編輯：劉淑琴/核稿：盧映孜）1110325