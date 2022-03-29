疫情阻撓 泰國潑水節連3年禁潑水

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為了遏止疫情傳播，俗稱潑水節的泰國新年宋干節今年將邁入無水可潑的第3年。圖為泰國民眾在2021年宋干節期間前往寺廟禮佛。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國政府力拚年中宣布COVID-19為地方性流行病，為了遏止疫情傳播，俗稱潑水節的泰國新年宋干節今年將邁入無水可潑的第三年，政府官員呼籲商家再耐心等待一年。

宋干節（Songkran）是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。往年各地都有大型潑水活動，曼谷的主要商圈如席隆（Silom）和考山路（Khao San Road）更是一級戰場，每年都吸引無數國際旅客到泰國享受被潑水的樂趣，是泰國極為重要的觀光來源。

但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋干節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節；2021年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，禁止大型潑水活動，讓2021年的宋干節仍然乾涸不已。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）同意今年4月13到15日的宋干節一切慶祝活動可以舉行，民眾也可以跨府移動，但是在慶祝活動時，必須遵守防疫規定並進行快篩。

原先考山路商家期待可以恢復出名的潑水活動，以帶來更多觀光收益，但泰國疫情指揮中心已在24日宣布民眾可以到寺廟進行傳統宗教儀式，也可以和長輩團聚和進行淋水祈福儀式，但盡量避免長時間的聚餐，指揮中心禁止在公共場合潑水或進行泡沫派對，並建議民眾參加活動前先做快篩測試。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，多個商圈業者因此向政府陳情，希望政府重新考慮，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，禁止潑水活動能有效避免疫情傳播，今年政府並沒有禁止其他的社交活動，希望大家再耐心等待一年。

阿努廷指出，政府正在準備宣布COVID-19從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic），而這需要大家共同的努力。

根據泰國政府規劃，若潑水節前後COVID-19確診人數未激增，預計6月起取消所有入境防疫限制，以吸引更多國際旅客赴泰觀光。（編輯：黃自強）1110329

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