美國務院警告 俄羅斯當局可能專挑美公民拘留

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務院今天更新旅行警示，稱俄羅斯「可能專門針對並拘留在俄的美國公民」，並再次警告美國人不要前往俄國。

國務院表示，發布這項警告是「由於俄軍無端且無正當理由入侵烏克蘭」，以及俄國當局騷擾美國公民的可能性。國務院在警示中再度呼籲在俄旅行或生活的美國人「立刻」離境。

國務院另在針對烏克蘭更新的警示中指出，當地安全情勢極不穩定，狀況也持續惡化，且不斷有消息指稱美國公民在烏克蘭境內、或途經俄軍占領區撤離時、或撤至俄國或白俄羅斯時，遭到俄軍挑出來拘留。

法新社報導，美國籃球明星格琳娜（Brittney Griner）被關押在俄羅斯已一個多月，美國外交人員日前才剛探視過她。

格琳娜是2016年、2021年贏得奧運金牌的美國女籃國家隊成員之一，也曾贏得美國女子職籃WNBA總冠軍。她今年2月17日在莫斯科機場被捕，原因是涉嫌攜帶含「大麻油」的電子菸油盒。

俄羅斯法院上週將格琳娜的拘留期延長到5月19日。她可能面臨最長10年的牢獄之災。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之後，與美國及其他西方國家的關係就跌到谷底。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110330