專家：俄藉與烏協商拖時間重整旗鼓 恐再回頭進攻

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）俄羅斯宣稱將減少在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼戈夫周邊的軍事活動，但智庫專家認為俄國只是試圖透過協商爭取更多時間，之後將回頭進攻，西方必須繼續軍援烏克蘭。

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭1個多月來，已導致數以千計的人死亡、數以百萬計的人流離失所。俄烏雙方29日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）談判後，都形容這次會談「有意義」且「正向」，迥異於前幾輪談判，令人燃起希望。

俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）說，俄方關切的兩項主要議題─烏克蘭的中立和非核地位，在這次談判都有進展，俄國將大幅減少在基輔（Kyiv）和切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊的軍事活動。

但烏克蘭與西方國家都持懷疑態度看待俄方承諾，五角大廈還說，俄國只是重新部署基輔附近的「少量」部隊，可能準備在其他地方發動「重大攻勢」。

財經媒體CNBC報導，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐亞中心（Eureasia Center）副主任哈靈（Melinda Haring）則認為：「俄國人只是企圖爭取時間，好讓他們能再回來，重新集結後，以更強大的姿態回來。」

她說：「最重要的是，烏克蘭必須持續作戰、非常英勇地作戰，讓俄國付出重大代價，直到俄國準備好真的參與真正的磋商為止。」西方也得持續把防禦性裝備送到烏克蘭。

哈靈說，可能還要許多星期和許多個月後，俄羅斯人才會願意實際進行協商。

基輔昨夜至今天上午仍數度響起空襲警報。

烏克蘭的西方盟邦已表示，沒有計畫放寬懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的措施。

美國總統拜登（Joe Biden）在與英國、法國、德國、義大利領導人通話後說：「對於他們（俄方）是否遵守他們的提議，我們拭目以待。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110330