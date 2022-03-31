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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭17/300

涉上傳影片籲挺俄 烏克蘭首起公民通敵遭起訴

2022/3/31 16:14
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭今天宣布一名涉嫌和俄羅斯部隊勾結的公民遭到起訴，這是烏克蘭根據新法首次起訴通敵公民，若遭定罪最高可判處12年徒刑。

烏克蘭檢方辦公室今天表示，烏克蘭東部克拉莫托斯克鎮（Kramatorsk）一名居民上傳影片到 TikTok，「他在影片中否認俄羅斯侵略烏克蘭，並公開呼籲公民支持這個侵略國家的非法決定和行動」。

檢方在Telegram發文表示：「這是移送法院的首起通敵案。」

基輔當局在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭2週後，於3月中旬通過這項法案。

根據新法，通敵最高將被判處10至12年徒刑。一旦與俄軍勾結罪名確定，將禁止擔任地方政府在內的公職，最長達15年。

這是烏克蘭國會自俄羅斯2月底入侵以來，首次通過這類法案。

烏克蘭檢方表示，自從此法生效後，迄今已對超過150起涉嫌與俄軍勾結案件展開調查。

烏克蘭另推出新法，對於「非法」發布烏克蘭軍隊行動的影像及影片將祭出罰則，此舉令媒體感到憂心。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1110331

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