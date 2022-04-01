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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭37/300

歐洲議會議長赴基輔 創俄烏開戰後歐盟領袖首例

2022/4/1 09:59（4/1 10:08 更新）
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歐洲議會議長梅特索拉前往烏克蘭首都基輔。（圖取自twitter.com/EP_President）
歐洲議會議長梅特索拉前往烏克蘭首都基輔。（圖取自twitter.com/EP_President）
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）今天在推特發文說，她正前往烏克蘭；她將是俄羅斯入侵烏克蘭後，第一位造訪烏國的歐洲聯盟層級領袖。

馬爾他籍的梅特索拉於今年1月當選歐洲議會議長。她推文表示自己「正前往基輔」，還附上烏克蘭國旗圖示，此外未多說明。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）3月中旬連袂造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及總理什米加爾（Denys Shmyhal）會面，以示與烏克蘭團結一致。

西方國家在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後，陸續對俄國實施制裁，俄方今天宣布要擴大限制歐盟人物入境。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110401

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