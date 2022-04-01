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疫情33/300

韓國再次放寬防疫規範 2週後有望全面鬆綁

2022/4/1 16:38
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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國政府今天宣布自4日起進一步放寬私人聚會人數上限及店家營業時間，若未來2週內重症及病歿人數明顯減緩，將考慮全面鬆綁除室內義務配戴口罩外的所有社交距離規範。

韓國中央安全對策本部第一次長、保健福祉部長權德喆今天在記者會中表示，目前疫情仍在醫療體系可承受範圍內，但考量病床使用率持續上升，重症人數可能持續增加，決定下週起僅部分放寬規範。

4日起韓國境內私人聚會人數上限將從8人放寬至10人，咖啡店、餐廳等營業時間則放寬一小時至午夜12時，暫定實施至4月17日。

權德喆指出，韓國境內疫情在2週前觸頂轉降，呈緩慢下降態勢，根據當局分析結果，傳播力強的Omiron病毒使社交距離規範效果較Delta病毒流行時期大幅打折，若現在放寬防疫措施，確診病例預期僅會增加1到2成。

當局表示將密切觀察未來兩週疫情變化，若重症病床使用率仍維持在與目前相同的65%水準，且判斷重症病例不會再急遽增加時，就會研議具體鬆綁方案。

截至今天凌晨零時為止，韓國境內累計1337萬5818例確診，在兩週前達到62萬多例新高紀錄後，單日確診數多維持在20至40萬例左右；但重症人數仍維持將近1300例高點，近一週單日病歿人則維持在300例上下，累計1萬6590例病歿，死亡率0.12%。

全國重症病床使用率在今天凌晨零時為64.4％，較前一天小幅增加0.2個百分點，居家治療人數則為170萬8930例，較前一天減少約2.5萬例，其中17萬例為需定時確認狀態的60歲以上高風險族群。（編輯：黃自強）1110401

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