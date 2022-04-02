莫迪會見俄外長 印度官方聲明避談購油爭議

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（中央社台北2日電）俄羅斯外交部長拉夫羅夫近日訪問印度，印度新聞稿稱，印度重申盼烏克蘭戰火早日終結。但對於印度不參與國際制裁仍向俄羅斯購買石油以及雙方是否討論貿易支付機制，新聞稿中隻字未提。

拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）3月31日抵達新德里，次日會見印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和總理莫迪（Narendra Modi），之後即返回莫斯科。

根據印度外交部的新聞稿，拉夫羅夫以俄羅斯角度，向蘇杰生簡報烏克蘭情勢發展，包括進行中的談判；蘇杰生則重申終止暴力與敵對的重要性，並強調應透過對話與外交手段解決爭議與歧見，但他未點名任何國家。

印度外交部發布的雙邊會議開幕影片顯示，拉夫羅夫讚揚兩國之間的「特殊的戰略夥伴關係」，並稱俄羅斯希望見到一個「平衡的」世界秩序。

另一方面，印度總理辦公室也發布新聞稿說，莫迪接見拉夫羅夫，除重申盼見暴力早日終止之外，也告知印度隨時準備為和平作出貢獻。

拉夫羅夫是在西方國家抨擊印度無視經濟制裁、續向俄羅斯購買石油的聲浪中到訪。

印度分析人士先前普遍猜測，拉夫羅夫此行目的是討論國防設備及石油等交易的替代性支付機制，以因應西方國家對俄羅斯銀行體系實施的經濟制裁。但印度官方新聞稿對此隻字未提。

外媒報導，印度在2月24日俄羅斯侵略烏克蘭後，已用每桶35美元的低廉價格，向俄羅斯購入至少1300萬桶石油，相當於2021年全年自俄採購量的8成。

在拉夫羅夫抵訪前，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在華府舉行的一場記者會上，呼籲印度要「站在歷史正確的一方」。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）也在同一場記者會上說，民主國家應共同維護世界法治秩序。

印度是烏克蘭戰火爆發以來，少數沒有譴責俄羅斯戰爭行為的國家。分析人士認為，這是基於印俄之間的長遠安全關係；印度有6成外購軍事設備與技術是來自俄羅斯，且新德里指望莫斯科在中國－印度邊界爭議上支持印度。

美國日前也派出印度裔的白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）訪問新德里。辛赫警告，任何國家若試圖繞過制裁與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。（編輯：周永捷）1110402