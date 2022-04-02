俄軍重整聚焦烏東 紅十字會再嘗試自馬立波撤平民

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（中央社札波羅熱2日綜合外電報導）俄羅斯部隊看來正在重整、要在烏克蘭東南部再度發動攻擊之際，一支紅十字會車隊今天將再度試圖前往烏國東南部港都馬立波市（Mariupol），從這座圍城撤出平民。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第5週，在戰事爆發之初遭到包圍的馬立波市，一直是莫斯科在烏克蘭東南部地區頓巴斯（Donbas）的主要目標。有數以萬計的民眾受困在那，缺乏糧食與飲用水。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）昨天派出團隊想要引導由約54輛烏克蘭巴士與其他私人車輛組成的車隊離開馬立波，但中途被迫折返，稱當時的安排與狀況無法前進。

紅十字國際委員會1日發聲明說，紅十字會團隊「今天並未抵達馬立波，或協助平民安全撤出」，們已經回到200多公里外的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

紅十字國際委員會在聲明中說，「他們週六（2日）將再試圖協助平民安全撤出」，但強調「為了讓撤離行動成功進行」，重要的是各方須尊重協議，提供必要的條件與安全保證。

俄羅斯與烏克蘭已同意在戰爭時期設立人道走廊，已協助數以千計的平民撤離。紅十字會在3月初展開的撤離行動，因為發現疏散路線不安全，最後並未成功撤出平民。

紅十字國際委員會說，馬立波撤離行動已獲得俄烏雙方批准，但還在敲定主要細節，像是車隊離開的確切時間與目的地。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在凌晨的演說影片中警告，俄軍已往頓巴斯地區與東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）方向移動。哈爾科夫是烏克蘭第2大城，俄羅斯先前的攻擊行動曾重創市區。

澤倫斯基說：「我希望還有辦法能解決馬立波的情況，整個世界必須對這個人道災難作出反應。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110402